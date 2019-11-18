ООО «Тимашевский элеватор» погасило почти 7 млн рублей задолженности по зарплате

Следователи прекратили уголовное преследование ООО «Тимашевский элеватор», которое задолжало своим работникам 6,9 млн руб. по заработной плате. Дело прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам, в связи с тем, что компания полностью погасила зарплатные долги.

Как сообщили в СУ СКР по региону, в ходе предварительного следствия было установлено, что генеральный директор Тимашевского элеватора с ноября 2018 по июнь 2019 года не выплачивал заработную плату 49 сотрудникам предприятия.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», руководителем предприятия является Константин Хлановский. Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в конце февраля этого года в отношении него было возбуждено уголовное дело по факту невыплаты свыше двух месяцев заработной платы 46 сотрудникам (ч.2 ст.145.1 УК РФ). Задолженность перед работниками тогда составляла 3,2 млн руб. При этом, по словам следователей, у руководителя была возможность погасить долги, однако средства он использовал на иные нужды. По данным системы «КАД Арбитр», в Арбитражном суде Краснодарского края рассматривается дело о банкротстве ООО «Тимашевский элеватор» по заявлению ООО «СИ АЙ ЭЛ РУ» (Москва).

Василий Хитрых