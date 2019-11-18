Банк «Нейва» подключился к системе быстрых платежей

В систему быстрых платежей (СБП) вошел уральский банк «Нейва», сообщили в пресс-службе кредитной организации. По данным банка, частные клиенты СБП смогут использоваться СБП с 18 ноября. «Для небольшого регионального банка СБП — действительно крупный проект. Мы ожидаем, что он позволит получать нашим клиентам сервис, сопоставимый с услугами федеральных кредитных организаций», — сообщил председатель правления банка «Нейва» Павел Ефремов.

Напомним, система СБП заработала в конце января 2019 года. Банк России выступает в роли оператора и расчетного центра системы, а Национальная система платежных карт (НСПК) – операционным платежным центром. Инструмент позволяет физическим лицам переводить деньги со счетов разных банков с помощью мобильного телефона. Для юридических лиц внедрили платежи с помощью QR-кодов. В течение этого года платежи будут проходить бесплатно, с 2020 года стоимость для банков составит 0,5-3 руб. за перевод, для клиентов — 1-6 руб.

Изначально к СБП присоединились 12 банков, включая ВТБ, Альфа-банк, Тинькофф-банк и другие. Среди уральских финансовых организаций первым в систему вступил СКБ-банк. По данным регулятора, сейчас в СБП состоят 25 банков.

В пресс-службе УБРиР уточнили, что собираются внедрить быстрые платежи в начале 2020 года. Сейчас банк находится на финальной стадии и с ближайшее время приступит к тестированию системы.

Дарья Соколова