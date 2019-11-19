Александр Грищук закрыл гамбургский счет

Российский шахматист Александр Грищук стал победителем этапа шахматной серии Гран-при, который состоялся в Гамбурге. Этот успех фактически гарантировал Грищуку участие в кандидатском турнире. Весной следующего года в нем определится соперник в чемпионском матче обладателя титула — норвежца Магнуса Карлсена.

Александр Грищук, который уже более полутора десятилетий является очень заметной фигурой в отечественных и мировых шахматах, а в текущем рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE) замыкает топ-десятку, одержал довольно яркую победу. В финале гамбургского турнира он встречался с известным польским шахматистом Яном-Кшиштофом Дудой и смог выбраться из крайне неприятной ситуации. На тай-брейке (им в Гран-при завершаются матчи в случае равенства по итогам двух партий с классическим контролем) Грищук проиграл первую партию, но в двух следующих одолел оппонента.

У этого его успеха была особенная ценность, учитывая статус соревнования. Гамбургский этап был предпоследним в серии Гран-при, одного из ключевых соревнований в рамках чемпионского цикла. Главным ее призом является путевка в кандидатский турнир: именно в нем в борьбе восьми гроссмейстеров определится соперник в очередном чемпионском матче действующего обладателя титула норвежца Магнуса Карлсена. Для того чтобы путевку получить, нужно занять первое или второе место в серии, приняв участие в трех из четырех этапов, проводящихся по системе play-off. За выступление на каждом начисляются очки. Их приносят пройденные раунды (их в общей сложности четыре, победа в турнире стоит восемь очков, поражение в финале — пять), а также чисто выигранные противостояния — за любое полагается бонусный балл.

Александр Грищук в Гамбурге заработал десять очков. До этого он получил столько же в сумме на двух предыдущих этапах — в Москве и Риге. С 20 баллами россиянин не просто возглавил общий зачет серии, но и создал колоссальный запас прочности, фактически гарантирующий, что ниже второго места в ней он не опустится.

Теоретически обойти Грищука, который не сыграет в заключительном турнире Гран-при в Иерусалиме в декабре, могут лишь три преследователя, в отличие от него лимит выступлений еще не выбравшие. Это — француз Максим Вашье-Лаграв (13 очков), азербайджанец Шахрияр Мамедьяров (10), а также россиянин Ян Непомнящий (9). Причем только у Вашье-Лаграва есть возможность опередить лидера без помощи бонусных баллов. А вариант, при котором Грищука подвинут сразу двое шахматистов (только так его можно лишить путевки на кандидатский турнир), вообще выглядит фантастическим. Чтобы он сработал, необходимо совпадение ряда условий: в иерусалимском финале встречаются Шахрияр Мамедьяров и Максим Вашье-Лаграв, Мамедьяров берет верх, и при этом они с Вашье-Лагравом добывают по три бонусных очка.

Александр Грищук, таким образом, в декабре наверняка станет пятым владельцем путевки в кандидатский турнир — и первым россиянином. До него они достались американцу Фабиано Каруане (ему как участнику прошлогоднего чемпионского матча не пришлось проходить отбор), двум китайцам — Ван Хао (победителю Grand Swiss Tournament) и Дин Лижэню (финалисту Кубка мира), а также азербайджанцу Теймуру Раджабову (он Кубок мира выиграл). При этом российское представительство в кандидатском турнире, несомненно, будет еще более солидным, несмотря на то что ту путевку, чей владелец определяется положением в рейтинге за сезон, видимо, не упустит голландец Аниш Гири.

Во-первых, неплохие шансы, по крайней мере, на второе место в серии Гран-при сохраняет Ян Непомнящий. А во-вторых, на руку России играет тот факт, что она — точнее, Екатеринбург — кандидатский турнир принимает. Восьмой слот в этом состязании будет заполнен посредством предоставления wild card от организаторов. А президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов на прошлой неделе уже сообщил, что в данной ситуации структура не собирается нарушать традицию, отдавая ее зарубежному гроссмейстеру. По его словам, рассматриваются различные способы определения конкретного российского игрока, которому выпадет шанс сыграть в кандидатском турнире,— например, через мини-турнир.

Алексей Доспехов