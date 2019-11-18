En+ Group планирует вложить 750 млн рублей в подготовку к следующей зиме

En+ Group (энергетическими активами компании в Нижнем Новгороде управляет ГК «Волгаэнерго») на подготовку к отопительному сезону 2019-2020 в Ленинском и Автозаводском районах города вложило не менее 660 млн руб. Компания переложила 4,7 км теплотрасс, выполнила ремонт теплоизоляции наземных трубопроводов, проведены гидравлические испытания. Также был начат ремонт теплотрассы от котельной «Доскино», который компания рассчитывает завершить в 2020 году.

На подготовку энергетических активов к следующему отопительному сезону 2020-2021 En+ Group планирует направить около 750 млн руб., сообщает пресс-служба компании.

Всего En+ Group обслуживает в Нижнем Новгороде 860 км сетей, к которым подключены около 2 тыс. жилых домов, 100 детских садов и 50 школ. Источником тепла и электричества является Автозаводская ТЭЦ.

Анастасия Еремина