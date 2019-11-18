Поэзия во всех проявлениях

Третий фестиваль поэтического искусства «Мандельштамфест», который раз в два года проводит воронежский Камерный театр, пройдет с 20 по 22 декабря. В его афише как бесплатные, так и платные мероприятия, так или иначе раскрывающие поэзию в разных видах искусства: от презентаций поэтических сборников до современной хореографии.

Спектакли

Фото: fomenki.ru

«Египетская марка»

Театр «Мастерская Петра Фоменко» представит спектакль по одноименной повести поэта. «Египетскую марку» Осип Мандельштам написал в 1927-1928 годах о временах Февральской революции. Во многом автобиографический текст рассказывает о «маленьком человеке» Парноке по кличке Египетская марка (то есть нечто ни для чего не пригодное), который мечется по послереволюционному Петрограду, пытаясь решить все свалившиеся на него проблемы.

20 декабря, большая сцена, 18:00 и 21:00

«Четвертая проза»

Худрук Камерного театра Михаил Бычков сделает эскиз-читку моноспекталя по еще одному прозаическому тексту Осипа Мандельштама. В «Четвертой прозе» поэт заявляет о разрыве советскими писателями и интеллигенцией в целом, а также обличает согласившихся работать на условиях советской власти.

20 декабря, малая сцена, 19:30

«Танцуем Мандельштама»

Вечер современного танца представит зарисовки семи хореографов, большинство из которых уже ставили в Камерном театре. К Ольге Васильевой, Павлу Глухову, Константину Кейхелю и Константину Матулевскому присоединятся Владимир Варнава, одно время собиравшийся сделать спектакль в Камерном, балетмейстер Воронежского театра оперы и балета Александр Литягин и руководитель танцевальной труппы Камерного Ульяна Чепурина. Хореографы поставят соло, дуэты и трио по стихотворениям поэта «Кувшин», «О, как же я хочу», «Паденье», «Скудный луч холодной мерою», «Сумерки свободы», «Я наравне с другими» и «Я скажу тебе с последней прямотой». Не исключено, что потом спектакль войдет в репертуар.

21 декабря, большая сцена, 16:00

«Гоголь переоделся Пушкиным»

Приглашенный режиссер Николай Русский поставил в Камерном пару лет назад спектакль по произведениям абсурдиста Даниила Хармса, разбавив его биографическими деталями о жизни самого писателя. В афишу фестиваля постановку включили, так как Хармс и Мандельштам жили и творили примерно в одно время.

21 декабря, Малая сцена, 19:30

«Единственный день»

Актер Камерного театра Андрей Новиков привлек музыкантов Алину Бачурину (вокал, скрипка) и Анну Тихонову (клавишные) и вместе с ними поставил спектакль о жизни и творчестве Александра Башлачева. При этом в постановку о легенде русского рока Новиков добавил отрывки из «Записок психопата» Венечки Ерофеева и стихи Александра Пушкина, назвав все это «башлачев-кабаре».

22 декабря, сцена «На минус первом», 20:00

Концерты

«Это какая улица?»

Известный воронежский музыкант Олег Пожарский записал альбом по стихам Мандельштама «Это какая улица?» еще в 2011 году, а после придумал проект с местным струнным Kuranda Quartet, в составе выступают скрипачи Геннадий Куранда и Анна Пожарская, альтистка Алла Анищева и виолончелистка Дарья Прокопова. В итоге получился концерт с композициями по стихотворениям имеющих отношение к Воронежу поэтов Ивана Бунина, Анатолия Жигулина, Алексея Кольцова, Ивана Никитина, Осипа Мандельштама, Андрея Платонова, Алексея Прасолова, а также современников Александра Гришина и Валентина Нервина.

21 декабря, сцена «На минус первом», 21:00

«Александрийские песни»

Играющая по приглашению Камерного театра Бланш Дюбуа в спектакле «Трамвай Желание» актриса Ирина Гринева привезет музыкально-поэтический перформанс. Название проект получил по книге поэтического сборника Михаила Кузмина. Помимо него, под аккомпанемент актриса прочитает и споет произведения Александра Вертинского, Иосифа Бродского, Зинаиды Гиппиус, Марлен Дитрих, Владимира Маяковского и Александра Пушкина.

22 декабря, Большая сцена, 18:00

Концерт воронежских музыкантов

Выступление объединит нескольких коллективов, либо начинавших, либо продолжающих творческую деятельность в Воронеже. В рамках концерта сыграют поэт и рэпер Эрнесто Заткнитесь, прославившийся выступлениям в рэп-баттлах, дуэт «БананаБис», в котором актер и поэт Данила Чекрыгин и музыкант Дмитрий Сердцев обращаются к эстетике кабаре, и группа «Головогрудь», стиль которой сами экспериментирующие с электроникой музыканты называют «инфантил-попом».

22 декабря, Малая сцена, 21:00

Литература

Вечер Михаила Айзенберга

Поэт и литературный критик проведет творческий вечер, на котором прочитает собственные произведения и расскажет о творчестве. По мнению Михаила Айзенберга, «стихи скорее танец, чем рассказ».

21 декабря, Большая сцена, 18:00

«Отражения»

Известный актер Анатолий Белый представит свой проект «Кинопоэзия»

Анатолий Белый читает любимые стихи и представляет проект «Кинопоэзия», в котором известные артисты на камеру и под музыку читают различные стихотворения. По словам Белого, цель проекта — «пробудить любовь к поэзии у широкой публики, научить слышать ее, видеть, чувствовать». В Воронеже покажут ролики на стихи Иосифа Бродского, Сергея Есенина, Осипа Мандельштама, Владимира Маяковского, Марины Цветаевой, Бориса Пастернака и Александра Пушкина.

21 декабря, Большая сцена, 20:00

Вечер Дмитрия Данилова

Писатель, поэт и драматург, к произведениям которого в последнее время театры испытывают немалый интерес, проведет встречу в рамках фестиваля. По словам Дмитрия Данилова, его поэзия – это в больше редкие и несерьезные эксперименты. Вдохновляли на творчество литератора Леонид Добычин, Франц Кафка, Юрий Мамлеев, Даниила Хармс и отчасти Андрей Платонов.

22 декабря, Большая сцена, 16:00

«Стихи»

Начинавшие в Воронеже супруги Наталья Косякина и Михаил Потапов представят совместный сборник. Предисловие к нему писал Дмитрий Быков, что уже говорит о признании учащихся сейчас в Москве поэтов. «По-моему, Косякина – большой поэт, настоящий. И Миша Потапов – хороший поэт. Человек сложный, но интересный очень»,— отмечал Дмитрий Быков.

22 декабря, театральный клуб, 17:30

Кино

«Сохрани мою речь навсегда»

На фестивале покажут фильм Романа Либерова «Сохрани мою речь навсегда» об Осипе Мандельштаме. Режиссер снял его в 2015 году в преддверии 125-летия поэта. В это работе Роман Либеров документальные фотографии монтирует с кукольной анимацией и компьютерной графикой, а озвучивают все это сплошь знаменитые артисты.

20 декабря, театральный клуб, 19:00

22 декабря, театральный клуб, 15:00

«Внутренняя биография Осипа Мандельштама»

Роман Либеров также приедет на фестиваль сам, прочитает лекцию о поэте и расскажет о создании фильма «Сохрани мою речь навсегда». По словам режиссера, поэзия Мандельштама – поэзия «опущенных звеньев», и «коротким образом» прокомментировать несколько созданных поэтом миров сложно. «Я сузил свою задачу: расчертил период его жизни так, чтобы каждый мог приблизиться к поэзии Мандельштама, эмоционально подключившись»,– рассказал Рома Либеров.

21 декабря, малая сцена, 14:00

