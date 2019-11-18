Дилерскую сеть «Модус» банкротят из-за долга 2,9 млрд рублей перед «дочкой» Сбербанка

Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление питерского ООО «СБК Геофизика» (дочерняя структура Сбербанка) о банкротстве дилерской сети ОАО «Модус». В ее отношении введена процедура наблюдения. «СБК Геофизика» требует признать основное юрлицо группы компаний «Модус» несостоятельным из-за долга 2,92 млрд руб., следует из документов суда.

Причина возникновения долга там не раскрывается. В качестве третьих лиц в деле заявлены новосибирская, краснодарская, пятигорская и ставропольская «дочки» «Модуса». Параллельно арбитражи рассматривают 20 банкротных исков к структурам дилера в регионах.

Напомним, сейчас на завершающей стадии находится расследование уголовного дела об особо крупном мошенничестве при строительстве автомобильной деревни «Модуса» (шоурумы Infinity, Nissan и Huyndai) на окраине Воронежа. По версии СКР, три бывших топ-менеджера группы похитили 155 млн руб., наняв на подряд фирму-однодневку. Изначально преступление инкриминировалось Надежде Лещенко, супруге владельца дилера Алексею Лещенко, однако позже следствие отказалось от подозрений.

Подробнее о ситуации в дилерской сети — в материале “Ъ” «“Модус” подъезжает к суду».

Андрей Прах, Воронеж