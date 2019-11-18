Гордума: стоимость проезда в Екатеринбурге необоснованно завышена

Стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга завышена из-за сопутствующих платежей, которые закладываются операторами за свои услуги при каждой транзакции по Е-карте, сообщается на сайте гордумы. По предварительным данным, речь идет о 4-6 руб.

«Учитывая, что в месяц по картам проезжает порядка 10 млн пассажиров, то их наценка получается слишком высокой. Это наводит на мысль о целесообразности отказа от услуг таких операторов или проведения новых торгов, что позволит снизить стоимость проезда в общественном транспорте уральской столицы ориентировочно на 20%», - говорится в сообщении думы.

Председатель гордумы Игорь Володин дал поручение Счетной палате Екатеринбурга проанализировать этот вопрос. Там подтвердили необходимость проведения тщательного аудита и внесли его в план своих проверок (будет опубликован на сайте после 15 декабря).