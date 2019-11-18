Прокуратура назвала две агрофирмы, виновные в массовой гибели пчел в Башкирии

Прокуратура признала виновными в массовой гибели пчел в Стерлитамакском и Нуримановском районах Башкирии, которое наблюдалось этим летом, сотрудников двух агрохозяйств — ООО «СП «Дружба» и ООО Агрофирма «Идель», сообщает ведомство. Пестициды для обработки сельхозкультур на предприятиях применялись без соблюдения санитарно-защитных зон и минимальных расстояний от населенных мест, без учета метеорологических условий, сотрудники не проходили обучение правилам применения ядохимикатов и проводили обработку без средств индивидуальной защиты, отмечают в прокуратуре.

В отношении агрофирм и их должностных лиц возбуждены административные дела по статьям «Несоблюдение экологических требований» (ст. 8.1 КоАП РФ), «Нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами» (ст. 8.3) и «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды» (ст. 8.2). По итогам прокурорской проверки на них наложены штрафы суммарно на 36 тыс. руб. Роспотребнадзор, проводивший проверки на этих предприятиях, нарушений не нашел, поэтому в адрес руководства ведомства также внесено представление.

С конца июня в нескольких районах Башкирии в результате обработки полей ядохимикатами погибло, по оценке минсельхоза, около 2,5 тыс. пчелосемей. Обработка проводилась в период наибольшей активности пчел — медосбора.

Сельскохозяйственное предприятие «Дружба» принадлежит Александру Бражникову. Занимается выращиванием зерновых культур.

Агрофирма «Идель» принадлежит Роберту Юсупову (более 60%), Хасану Кулуеву (4,9%), Мансуру Габдуллину (4,2%).

Влада Шипилова