Пчелы попали в рапство

Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура и Россельхознадзор начали проверку обстоятельств массовой гибели пчел в 10 районах республики. По предварительным данным, в личных подсобных хозяйствах этих районов погибло около 0,6% пчелосемей, а в некоторых, в частности, Кармаскалинском — половина. Одной из самых распространенных версий является гибель пчел в результате обработки ядохимикатами полей рапса, площадь которых в республике за год выросла в полтора раза. Из-за нападения вредителей на рапсовые побеги фермеры увеличили количество обработок. На итоговые сборы и цену меда гибель пчел, по прогнозу производителей, серьезно не повлияет, но инцидент может иметь отложенные последствия. Так, экологи сообщают, что вслед за пчелами погибли птицы и млекопитающие, которые ими питались.

В минсельхозе Башкирии вчера обсудили самый массовый случай гибели пчел в регионе за последние годы. По предварительным данным, с конца июня в республике погибло около 0,6% пчелосемей (всего их насчитывается 325 тыс.). Такие случаи зафиксированы в 10 районах, в том числе Бижбулякском, Миякинском, Иглинском, Стерлитамакском, Илишевском, Уфимском. В Кармаскалинском районе, по оценке самих пчеловодов, погибла половина пчелосемей. Более 90% пасек в Башкирии принадлежат личным подсобным хозяйствам. Их деятельность государством не регламентируется.

По оценке минсельхоза, в основном пострадали мелкие и средние пасеки. Оценить нанесенный им ущерб в ведомстве затрудняются. Относительно крупные пчеловоды в районах сообщили журналистам об ущербе в размере более 150 тыс. руб. каждой пасеке.

В минсельхозе создали рабочую группу, чтобы разобраться в причинах инцидента. Одна из наиболее вероятных версий — последствия обработки рапсовых полей ядохимикатами. Площадь посева этой высокодоходной культуры в Башкирии ежегодно растет. За последний год, по данным министерства, она увеличилась на 40%, до 47 тыс. га.

Погода этого лета способствовала распространению вредителей на рапсовых полях, в том числе капустной моли. В результате фермеры увеличили число химических обработок полей, сообщил собеседник в минсельхозе. «Если раньше за лето обрабатывали три-четыре раза, то в этом уже пять-шесть»,— отметил он. Рапсовые поля обрабатываются независимо от фазы развития растений, в том числе во время цветения, а значит, медосбора.

В республике ждут результатов лабораторных испытаний погибших пчел: они могут показать, какое именно вещество привело к их гибели.

Проверку заявлений пчеловодов проводят природоохранная прокуратура и Россельхознадзор.

Свое расследование провели активисты ОНФ. По их данным, фермеры, применяющие ядохимикаты на полях, не утилизируют использованную тару, а складируют ее в лесной зоне или сжигают без всякого контроля. Кроме того, по информации активиста движения Мурада Шафикова, кроме гибели пчел зафиксированы факты гибели других насекомых, а также мелких млекопитающих и птиц, которые ими питались. «Отголоски этого ущерба для экосистемы будут ощущаться еще долгое время»,— полагает он.

Пчеловоды намерены поставить вопрос о компенсации ущерба. Но в минсельхозе уже заявляют, что перспектива выплат большинству пасек не просматривается, так как они нигде не зарегистрированы и были стихийно разбиты без всякого контроля вблизи полей.

Сельхозпроизводителей на совещании предупредили об уголовной ответственности за нарушение закона о пчеловодстве и нормативов применения химических веществ.

В 2014-2018 годах Башкирия занимала первое место в России по объему производства товарного меда, хотя за эти четыре года объем упал на 17%, до 5,5 млн т в 2018 году. Объем валового производства составил в 2018 году 12,6 млн т. К 2030 году, согласно региональной программе развития пчеловодства, число пчелосемей в республике должно увеличиться с 325 тыс. до 460 тыс.

Региональный закон о пчеловодстве обязывает лиц, применяющих химикаты для обработки полей и лесов, оповещать пчеловодов, имеющих пасеки в радиусе 5 км, не позже чем за пять дней до обработки. Однако в законе есть оговорка, что предупреждаться должны только пасеки, внесенные в план и похозяйственные книги. В оповещении должна быть указана дата, способ обработки растений, уровень токсичности применяемых веществ и зона применения.

Один из крупных башкирских пчеловодов Рустем Резбаев сообщил, что не услышал на совещании главного — какими именно веществами в этом году обрабатывали поля производители рапса. «Нам остается только гадать, был ли это разрешенный ядохимикат и в каких дозировках он применялся,— отметил он.— Мы вынуждены ориентироваться на слухи о том, что используются устаревшие, китайские и даже запрещенные в Европе препараты. Мы бы хотели получить достоверные данные об этом и главное, убедиться в том, что эта ситуация не повторится».

Предприниматель Сергей Мулюков («Башкирские пасеки плюс») отмечает, что «проблема назревала давно». «Обработка рапсовых полей этим летом — это последняя капля, так как закон о пчеловодстве в части информирования об обработке полей и раньше не соблюдался»,— отметил он. При этом, считает собеседник, доля пострадавших пасек не так велика, чтобы отразиться на объеме сбора меда и его цене. «Критического падения сборов не будет, а ценам на мед расти дальше некуда. Для отрасли неблагоприятными были все последние четыре года, так что цены останутся на пике. Страшно не это, а риски, которые отчетливо стали понятны для отрасли. Восстановление каждой пасеки займет два-три года, это вложения, которые не факт, что окупятся. Количество людей в этом бизнесе может уменьшиться: при таком отношении к пчеловодам кто захочет продолжать этим заниматься?» —заключил господин Мулюков.

Наталья Павлова