Товарооборот Нижегородской области со странами БРИКС вырос почти на четверть

По итогам трех кварталов года товарооборот Нижегородской области со странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика) достиг $807 млн, увеличившись на 24%. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Экспорт вырос на 38% до $479 млн, импорт – на 9% до $327 млн.

Основным импортером среди стран БРИСК для Нижегородской области стала Индия ($327 млн, рост составил 150%). Такой рост связан с увеличением поставок высокотехнологического оборудования и материалов для строящейся в Индии атомной электростанции.

Экспорт в Китай увеличился на 22% до $142 млн. Рост обеспечили увеличение продаж нижегородских электрических устройств и аппаратуры связи до $26 млн (в 8,7 раз) и бумаги и картона до $18 млн (в 4,5 раза). Экспорт в остальные страны БРИКС составил $10 млн.

Анастасия Еремина