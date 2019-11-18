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Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Брат губернатора Самарской области включен в составе градостроительного совета региона

В постановление главы Самарской области о градостроительном совете при губернаторе внесены изменения. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте регионального правительства.

Из состава совета выведен экс-министр культуры Самарской области Сергей Филиппов. Новый глава регионального минкульта включен в состав совещательного органа. В градостроительный совет также вошел брат губернатора, уполномоченный представитель АО «Балтийская строительная компания – Санкт-Петербург» Олег Азаров. Еще одним членом совещательного органа стала председатель совета самарского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Нина Казачкова.

Андрей Сазонов


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