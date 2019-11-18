Ford рассекретил электрический кроссовер Mustang Mach-E

Ford Mustang Mach-E. Фото: Ford

Ford Mustang Mach-E. Фото: Ford

Ford Mustang Mach-E. Фото: Ford

Модель получила кузов, стилизованный под купе, а часть элементов экстерьера выполнена в духе спорткара Ford Mustang последнего поколения. В салоне основными особенностями стали цифровая 10,2-дюймовая приборная панель и вертикальный 15,5-дюймовый тачскрин для управления функциями машины.

Новинка получила несколько версий, отличающихся типом привода (задний или полный), емкостью батареи (75,7 кВт/ч и 98,8 кВт/ч) и мощностью электромотора (258, 285, 337 и 465 л.с.). В зависимости от привода и мощности двигатели, а также аккумулятора запас хода без подзарядки составляет от 420 до 600 км.

В продажу Ford Mustang Mach-E поступит в конце 2020 года на рынках США, Европы и Китая. В начале 2021 года начнутся продажи флагманской версии Ford Mustang Mach-E GT.