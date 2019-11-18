Кировский «Галополимер» получил 69 млн рублей льготного займа от ФРП на модернизацию

Фонд развития промышленности (ФРП) предоставил ООО «Галополимер Кирово-Чепецк» 69 млн руб. льготного займа на реализацию инвестпроекта по измельчению фторопластов. Об этом сообщает правительство Кировской области.

Основное оборудование компания закупит до конца 2019 года, строительство планируется завершить в первом квартале 2020 года. Полностью запустить производство модифицированного тонкомолотого политетрафторэтилена намерены до конца второго квартала 2020 года. Общий объем инвестиций в проект и мощность производства не называются.

Получаемый продукт устойчив к различному воздействию и используется в качестве защитного покрытия в химической, электротехнической и пищевой промышленности, в медицине и в автомобильном производстве. «Галополимер» планирует экспортировать до 90% объема производства в страны Евросоюза и США, а также в Южную Корею.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Галополимер Кирово-Чепецк» было зарегистрировано в 2003 году, в 2013 году компания оформила регистрацию в Перми. Уставный капитал составляет около 3,7 млрд руб., основной вид деятельности – производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах. Директором является Артем Гневнов, собственником – АО «Галополимер», которым владеет кипрский «Фторчем Лимитед». По итогам 2018 года при выручке от продажи в 11,3 млрд руб. прибыль составила 1,4 млрд руб.

Анастасия Еремина