Свердловские власти выбрали оператора Единой социальной карты

Оператором Единой социальной карты в Свердловской области стала компания «Сапфир-эксперт», которая, по данным «СПАРК-Интерфакс», принадлежит Ришату Серазиденову. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале региона. Его подписал областной министр социальной политики Андрей Злоказов.

Напомним, закон о Единой социальной карте был принят региональным парламентом 26 марта. На рассмотрение его внес губернатор Евгений Куйвашев. В силу закон вступит с 1 января 2021 года.

Единая социальная карта представляет собой пластиковую карту с электронным носителем. Срок действия карты составит пять лет. В 2019 году граждане по личному заявлению смогут перевести получение льгот на Единую социальную карту. Сначала с ее помощью можно будет воспользоваться региональными госуслугами, затем ее функционал будет расширен. В частности, ее владельцы смогут пользоваться транспортными и медицинскими услугами, получать скидки в магазинах.