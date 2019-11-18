Россия планирует поставить Индии С-400 к 2025 году

Россия запустила производство зенитных ракетных систем С-400 для Индии, сообщил журналистам глава «Ростеха» Сергей Чемезов на авиасалоне в Дубае. Контракт по С-400 был заключен еще в 2018 году, полностью исполнить его планируется в 2025-м.

Господин Чемезов заявил, что Индия уже внесла авансовый платеж, но точную сумму не уточнил. «К производству мы уже приступили, работа ведется, все будет осуществляться в соответствии с графиком. 2025 год — завершение исполнения контракта»,— рассказал он (цитата по ТАСС).

Напомним, Индия заказала у России военную технику и вооружение на $14,5 млрд. В частности, в 2018 году был подписан контракт на поставку фрегатов проекта 11356, а также большой партии боеприпасов для военно-воздушных, военно-морских и сухопутных сил.

О взаимодействии двух стран — в материале приложения «Деньги» «Слон и медведь».