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Ансамбль клубных резиденций A-Residence

"Дом". Приложение от , стр. 5

Расположение: Москва, Центральный административный округ, улица Садовническая, 82. На территории третьей очереди бизнес-парк «Аврора»

Общее количество апартаментов: 206

Площади апартаментов: от 50 до 467 кв. м

Апартаменты с террасами: 22

Пентхаусы: 9

Паркинг: 230 машино-мест

Архитектурная концепция: бюро «Цимайло, Ляшенко и партнеры»

Инфраструктура: кафе, рестораны, закрытый двор

Транспортная доступность: выезд на Садовое кольцо, ближайшая станция метро — «Павелецкая»

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