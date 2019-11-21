Ансамбль клубных резиденций A-Residence

Расположение: Москва, Центральный административный округ, улица Садовническая, 82. На территории третьей очереди бизнес-парк «Аврора»

Общее количество апартаментов: 206

Площади апартаментов: от 50 до 467 кв. м

Апартаменты с террасами: 22

Пентхаусы: 9

Паркинг: 230 машино-мест

Архитектурная концепция: бюро «Цимайло, Ляшенко и партнеры»

Инфраструктура: кафе, рестораны, закрытый двор

Транспортная доступность: выезд на Садовое кольцо, ближайшая станция метро — «Павелецкая»