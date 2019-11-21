Ансамбль клубных резиденций A-Residence

Расположение: Москва, Центральный административный округ, улица Садовническая, 82. На территории третьей очереди бизнес-парк «Аврора»
Общее количество апартаментов: 206
Площади апартаментов: от 50 до 467 кв. м
Апартаменты с террасами: 22
Пентхаусы: 9
Паркинг: 230 машино-мест
Архитектурная концепция: бюро «Цимайло, Ляшенко и партнеры»
Инфраструктура: кафе, рестораны, закрытый двор
Транспортная доступность: выезд на Садовое кольцо, ближайшая станция метро — «Павелецкая»
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