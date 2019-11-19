Лучшие из оставшихся

Остаточная стоимость трехлетних автомобилей на вторичном рынке за последний год немного снизилась, но скоро она опять устремится вверх из-за сокращающегося спроса на рынке новых машин. При этом в рейтинге марок, которые лучше всего сохраняют цены после трехлетней эксплуатации, на первые места вырвались корейские бренды. Такие данные приводятся в недавнем исследовании онлайн-сервиса «Правильная цена» и аналитической компании «Автостат Инфо».

Трехлетние автомобили массового сегмента на вторичном рынке по итогам первых трех кварталов 2019 года потеряли в среднем 28% от своей первоначальной цены, утверждают авторы исследования (копия есть у “Ъ”). Оно охватывало 21 марку и 87 моделей массового сегмента автомобильного рынка и 13 марок и 75 моделей премиального сектора. Аналитики, сравнив прайс-листы на новые машины в 2016 году с их ценами на вторичном рынке в настоящее время, сделали выводы о том, как изменилась стоимость подержанных автомобилей за последний год, и выяснили, какие марки и модели машин сейчас меньше теряют в цене.

Затишье перед ростом

По данным исследования, по итогам первых трех кварталов 2019 года остаточная стоимость трехлетних автомобилей с пробегом в России немного упала: снижение к показателям прошлого года составило 0,2%. «Связано это с тем, что по большинству марок рост цен на новые автомобили в 2016 году происходил не такими высокими темпами, как в конце 2014-го и в 2015-м»,— говорит генеральный директор проекта «Правильная цена» Татьяна Абрамова.

Аналитики вспоминают, что еще два года назад ситуация была совсем другой. «В 2017 году мы наблюдали резкий рост остаточной стоимости трехлетних автомобилей в России, тогда выборка нашего исследования охватывала машины 2014 года выпуска,— рассказывает госпожа Абрамова.— Осенью 2014-го автобизнес столкнулся с резким скачком цен на новые машины из-за роста курса валют. Этот скачок не мог не отразиться на вторичном рынке, на котором вслед за ценами на новые автомобили поднялись и цены на машины с пробегом. В результате люди, которые обновили свой автопарк в первые три квартала 2014 года по цене до подорожания, не просто не потеряли при перепродаже автомобилей с пробегом, но и заработали. По некоторым модификациям остаточная стоимость трехлетних автомобилей в 2017 году превышала 100%».

Сейчас ситуация иная: остаточная стоимость автомобилей медленно снижается. «Тенденция изменилась в 2018-м, когда мы работали с выборкой новых автомобилей 2015 года выпуска,— продолжает госпожа Абрамова.— Анализируя данные по автомобилям 2015 года выпуска, мы наблюдали заметное снижение остаточной стоимости трехлетних автомобилей с пробегом относительно результата прошлогоднего исследования для большинства моделей в рейтинге. Это связано с тем, что в 2015-м цены на новые машины росли менее агрессивно. По итогам же исследования в текущем году мы видим, что остаточная стоимость предсказуемо выравнивается и колебания в целом уже не столь амплитудны».

Впрочем, тренд к сокращению остаточной цены подержанных автомобилей в ближайшее время, скорее всего, изменится, их стоимость на вторичном рынке будет расти. «В случае снижения объема продаж новых автомобилей в ближайшие годы и, как следствие, уменьшения сегмента "молодых" автомобилей с пробегом в перспективе трех-пяти лет есть вероятность, что остаточная стоимость трехлетних автомобилей может подрасти за счет превышения на вторичном рынке спроса над предложением»,— считает госпожа Абрамова.

«Повышение стоимости новых автомобилей, а также снижение покупательной способности вынуждают часть потребителей отказываться от приобретения нового автомобиля в пользу относительно свежего с пробегом,— соглашается президент Росгосстрах-банка Алексей Токарев.— Таким образом, рост спроса в этом сегменте ожидаемо провоцирует повышение цены».

Корейцы — в лидерах

Список подержанных трехлетних машин с самой высокой остаточной стоимостью в текущем году возглавили корейские марки: за три года эксплуатации эти машины сохраняют в среднем 78,13% от начальной цены. Японские бренды, остаточная стоимость которых в текущем году составила 73,96%, опустились на второе место. Третью позицию (70,69%) традиционно занимают российские автомобильные марки. Далее идут европейские и американские бренды (68,23% и 68,19%), а замыкают список китайские автомобили, которые за три года службы теряют более трети начальной стоимости (67,03%).

«На наш взгляд, корейские бренды очень удачно выступили во время кризиса 2014 года, заморозив цены на новые автомобили и не повышая их, как другие производители,— объясняет успех лидера госпожа Абрамова.— Таким образом, популярность "корейцев" начала расти за счет соотношения "цена-качество", и в результате им удалось за последние несколько лет удвоить свою долю на рынке. Рост популярности корейских марок у российских покупателей закономерно повысил их ликвидность на вторичном рынке и, соответственно, показатель остаточной стоимости».

«В лидерах вторичного рынка действительно остаются такие корейские марки, как Hyundai и Kia,— продолжает генеральный директор компании GetTransfer Александр Сапов.— Объясняется это тем, что корейские модели при своей изначально доступной цене сохраняют высокую остаточную стоимость. Например, популярность Solaris на вторичном рынке во многом объясняется тем, что автомобиль является бестселлером на первичном: модель уже восемь лет производится в России и хорошо знакома покупателям. Правда, при покупке подержанных Solaris или Rio есть риск нарваться на машины из такси, поэтому надо обращать внимание на пробег: у частного владельца он обычно составляет не более 15–20 тыс. км в год».

Нужно отметить, что европейским автопроизводителям статистику по остаточной стоимости сильно портят плохие показатели французских марок Peugeot и Citroen, а к «китайцам» потребитель все еще относится с недоверием. «Китайские автомобили — это в первую очередь неизвестность: как они будут себя вести даже через год-два после покупки, поэтому при равной цене на вторичном рынке покупатель скорее предпочтет ту же отечественную Lada»,— отмечает исполнительный директор компании «CTRL Лизинг» Александр Усов.

Расплата за роскошь

Рассматривая самые ликвидные на вторичном рынке конкретные модели, можно увидеть, что первые места здесь также занимают корейские машины: шесть позиций из первых десяти. В частности, на первом месте находится Hyundai Solaris, который за три года потерял в цене всего чуть более 10% (89,69%), на втором месте идет Kia Soul (88,38%). А вот на третье место взобрался японский кроссовер Mazda CX-5 с остаточной стоимостью 87,43%. Из европейских марок лучшие показатели ликвидности у таких моделей, как Skoda Rapid и Skoda Octavia, которые попали соответственно на 6-е и 12-е места (85,22% и 81,27%). Также в первой двадцатке самых ликвидных трехлеток оказалась марка Renault с моделями Sandero Stepway и Kaptur, которые с остаточной стоимостью 81% и 80,59% попали на 13-е и 15-е места.

В премиальном сегменте подержанные автомобили традиционно гораздо существеннее теряют в цене на вторичном рынке по сравнению с машинами массового класса. Здесь наилучшую остаточную стоимость удерживают уже японские бренды (Lexus и Infiniti), которые за три года в среднем сохраняют 70,73% стоимости. У европейских же марок особенно высокие показатели сохранности стоимости оказались у Volvo (77,73%), Porsche (75,59%), Mini (75,2%). А корейская премиальная марка Genesis оказалась на последнем месте с показателем всего 44,21% (см. таблицу 3). «Для премиум-марок важную роль играет история бренда, которая у Genesis пока еще не столь богата по сравнению с конкурентами — этим объясняется пока низкая остаточная стоимость этих автомобилей»,— комментирует Алексей Токарев.

Что же касается самых ликвидных моделей премиального сектора, то вверху рейтинга тут неожиданно оказалась модель Volvo V40 Сross Country, остаточная стоимость которой достигла 87,98%, далее идут Audi Q7 (83,4%%) и Lexus RX. «Высокие показатели остаточной стоимости для модели V40 Сross Country связаны с выходом в 2016 году рестайлинговой версии,— объясняет Татьяна Абрамова.— Стоимость обновленной модели была выше задействованной в нашем исследовании модели в дорестайлинговом кузове почти на 30%. Соответственно, как и в примере с кризисом 2014 года, цена на вторичном рынке на дорестайлинг поползла вверх, что и обеспечило очень высокий уровень остаточной стоимости модели в исследовании. В следующем году в выборку попадет уже обновленный кузов модели V40 Сross Country, рыночная стоимость которого будет сравниваться с изначально более высокой стоимостью нового автомобиля. Это дает основания утверждать, что в 2020 году остаточная стоимость Volvo V40 Сross Country будет заметно ниже результата 2019 года».

Рейтинг остаточной стоимости трехлетних подержанных автомобилей массового сегмента по происхождению марки № Происхождение марки Марка Остаточная стоимость в 2019 году (% от цены нового авто) 1 Корейские Hyundai 78,73% 2 Kia 77,69% В среднем корейские 78,13% 1 Японские Mazda 81,75% 2 Toyota 78,81% 3 Suzuki 73,87% 4 Subaru 72,94% 5 Mitsubishi 72,30% 6 Nissan 67,00% 7 Datsun 66,33% В среднем японские 73,96% 1 Российские Lada 73,85% 2 UAZ 64,01% В среднем российские 70,40% 1 Европейские Renault 78,91% 2 Skoda 77,99% 3 Volkswagen 72,73% 4 Citroen 62,37% 5 Peugeot 59,37% В среднем европейские 68,23% 1 Американские Chevrolet 75,55% 2 Ford 67,71% В среднем американские 68,19% 1 Китайские Lifan 67,39% 2 Geely 66,96% 3 Chery 66,63% В среднем китайские 67,03% В среднем по всем маркам 72,30% Источник: «Правильная цена», «Автостат Инфо». Рейтинг остаточной стоимости трехлетних подержанных автомобилей массового сегмента по моделям № Марка Модель Остаточная стоимость в 2019 году (% от цены нового авто) 1 Hyundai Solaris 89,69% 2 Kia Soul 88,38% 3 Mazda CX-5 87,43% 4 Kia Rio 87,32% 5 Hyundai Creta 85,70% 6 Skoda Rapid 85,22% 7 Kia Sportage 84,80% 8 Hyundai Tucson 84,78% 9 Toyota RAV4 83,98% 10 Toyota Corolla 83,32% 11 Kia Ceed 81,85% 12 Skoda Octavia 81,27% 13 Renault Sandero Stepway 81,00% 14 Mazda 3 80,86% 15 Renault Kaptur 80,59% 16 Toyota Hilux 80,57% 17 Nissan Almera 80,12% 18 Hyundai Elantra 79,98% 19 Hyundai i30 79,82% 20 Toyota Land Cruiser 200 79,14% Источник: «Правильная цена», «Автостат Инфо». Рейтинг остаточной стоимости трехлетних подержанных автомобилей премиального сегмента по происхождению марки N Происхождение марки Марка Остаточная стоимость в 2019, % от цены нового авто 1 Японские Lexus 77,20% 2 Infiniti 64,46% В среднем японские 70,73% 1 Европейские Volvo 77,73% 2 Porsche 75,59% 3 MINI 75,20% 4 Audi 68,20% 5 Mercedes-Benz 67,05% 6 Land Rover 66,71% 7 BMW 65,25% 8 Jaguar 52,82% В среднем европейские 67,67% 1 Американские Jeep 74,26% 2 Cadillac 63,46% В среднем американские 67,34% 1 Корейские Genesis 44,21% В среднем корейские 44,21% В среднем премиальные 67,70%> Источник: «Правильная цена», «Автостат Инфо». Рейтинг остаточной стоимости трехлетних подержанных автомобилей премиального сегмента по моделям № Марка Модель Остаточная стоимость в 2019 году (% от цены нового авто) 1 Volvo V40 Cross Country 87,98% 2 Audi Q7 83,40% 3 Lexus RX 81,41% 4 Audi TT 81,36% 5 Volvo S60 Cross Country 79,72% 6 Volvo S60 79,54% 7 Lexus ES 79,52% 8 Volvo XC70 78,76% 9 Audi A4 Allroad 78,65% 10 Volvo XC60 78,54% 11 Porsche Panamera 78,15% 12 Porsche 911 77,85% 13 Jeep Grand Cherokee 77,43% 14 Mini Cooper Clubman 77,20% 15 Lexus LX 76,73% 16 BMW 3 GT 76,20% 17 Lexus NX 76,14% 18 MINI Cooper 75,90% 19 Land Rover Discovery Sport 75,41% 20 Volvo XC90 74,94% Источник: «Правильная цена», «Автостат Инфо». открыть таблицу в новом окне

Алексей Грамматчиков