МИД РФ предупредил предпринимателей об ужесточении санкций после «Брексита»

Российским компаниям следует быть готовым к ужесточению санкций Великобритании после выхода королевства из Европейского союза, заявил директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.

«Хотели бы привлечь внимание представителей отечественного бизнеса к заявлениям британских официальных лиц о намерении Лондона после "Брексита" координировать свою санкционную политику в отношении России как с ЕС, так и с США. Есть вариант, что будут какие-то ужесточения санкций, к этому тоже надо быть готовым»,— сказал господин Беляев в интервью «РИА Новости».

Представитель российского внешнеполитического ведомства заявил, что РФ продолжит придерживаться принципа «готовы развивать отношения настолько, насколько наши партнеры готовы». «Если наши партнеры будут стремиться к какому-то противостоянию, принцип взаимности никто не отменял»,— сказал он.

Кроме того, господин Беляев указал на возможное негативное влияние национальных санкций на позиции самой Великобритании. «Полагаем, что в условиях "Брексита" прецедент с введением национальных санкций способен вызвать цепную реакцию, ускорив бегство иностранных инвесторов из британской юрисдикции, и, тем самым, пошатнуть положение Лондона в качестве международного финансового центра»,— заявил он.

В октябре британский парламент одобрил сделку по «Брекситу», достигнутую на саммите Европейский союза, но отказался поддержать правительство по вопросу о сроках рассмотрения билля о «Брексите». Евросоюз согласился дать Лондону отсрочку на три месяца — королевство должно покинуть ЕС до 31 января 2020 года.

О ситуации вокруг «Брексита» — в материале “Ъ” «Борис Джонсон обратился не по форме».