Мэрия Уфы собирается вернуть рекламные торги в форме конкурса

Власти Уфы планируют вернуть торги на распределение рекламных мест в форме конкурсов. В течение последних нескольких лет, с 2013 года, они проводились только в форме аукционов, что позволяло существенно увеличить сборы от таких торгов.

На сайте мэрии на публичное обсуждение, которое продлится до 28 ноября, вынесен проект решения горсовета «О нормативных правовых актах по вопросам размещения наружной рекламы на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан». В нем предлагается помимо аукционов проводить торги в форме конкурсов. В обосновании проекта администрация ссылается на федеральный закон о рекламе, который предусматривает обе формы торгов, а также на практику Москвы и Екатеринбурга.

Как отмечают разработчики проекта, торги в форме аукционов, где решающее значение имеет цена лота, позволяли побеждать участникам рынка без опыта и квалификации. В результате рекламные конструкции устанавливались без учета эскизных проектов, с нарушением ГОСТ и архитектурного облика города, говорится в обосновании инициативы. Конкурсы позволят «минимизировать процессы некачественного предоставления услуг наружной рекламы», полагают авторы проекта. Здесь стоит отметить, что волна признания рекламных щитов несоответствующими требованиям ГОСТ и правилам дорожного движения, пришлась как раз на 2011-2012 годы, когда они устанавливались по итогам конкурсов.

Также из нормативных актов, регулирующих распределение рекламных мест, предлагается исключить такую форму торгов как закрытый аукцион, которая позволяла распределять рекламные места, например, только среди субъектов малого и среднего предпринимательства.

Новые правила распределения рекламных мест планируют утвердить в декабре текущего или январе 2020 года.

Рынок наружной рекламы в Уфе координирует МКУ «Городская реклама». По данным учреждения, в городе размещено более 2,5 тыс. рекламных конструкций.

Ирина Самойлова