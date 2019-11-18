АО «БЭСК» и ПАО «МОЭСК» обменялись опытом оперативно-технологического управления сетями

Обсуждение технических вопросов в здании Центра управления сетями ПО «УГЭС» ООО «Башкирэнерго»

15 ноября Башкирскую электросетевую компанию посетила делегация ПАО «Россети Московский регион» (ПАО «МОЭСК»). Целью ее визита стало ознакомление с реальным проектом внедрения программно-технического комплекса PSIControl на примере Уфимских городских электрических сетей ООО «Башкирэнерго» (дочернее предприятие АО «БЭСК»). PSIСontrol представляет собой систему диспетчерского управления с глубоко интегрированными расчетными функциями, которая обеспечивает выполнение множества задач, включая повышение качества оперативного управления энергосистемами и предупреждение аварийных ситуаций.

Интерес гостей вызвал опыт применения данной технологии уфимскими сетевиками при модернизации электросетевого комплекса г. Уфы с использованием элементов Smart grid. Представители ООО «Башкирэнерго» поделились оценкой функциональных возможностей комплекса, подробно рассказали о формировании схем электрических сетей и реализации функций расчетно-аналитической работы.

Гости из Москвы посетили Центр управления сетями ПО «УГЭС» ООО «Башкирэнерго», своеобразный «мозговой» центр реализуемой в Уфе программы Smart grid.

«Мы заинтересованы во внедрении программно-аппаратного комплекса для оперативно-технологического управления энергосистемой отечественного производства. Сегодня в компании применяются преимущественно иностранные наработки, а в Уфе почти все свое российское», - прокомментировал первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «МОЭСК» Дмитрий Гвоздев.

Главный инженер ООО «Башкирэнерго» Олег Шамшович отметил, что коллеги из ПАО «МОЭСК» приехали в Уфу в третий раз. Первый визит состоялся в марте 2015 года, второй – в марте 2018 года. По его мнению, для обеих сторон полезно общаться, учитывая схожесть наших сетей. «Обмениваясь опытом, мы сможем найти универсальное решение, чтобы минимизировать свои ошибки и повысить надежность электроснабжение потребителей», – подчеркнул он.