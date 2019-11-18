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Путин одобрил проект моста через Лену в Якутске

Как стало известно “Ъ”, президент России Владимир Путин поддержал проект автомобильного мостового перехода через Лену в районе Якутска. Стоимость трехкилометрового моста с 11 км подходов оценивается в 82,9 млрд руб. с НДС. Предусмотрен капитальный грант 54 млрд руб. и участие частного инвестора.

Легковые автомобили смогут ездить по мосту бесплатно, все остальные транспортные средства должны будут платить 1–4 тыс. руб. в зависимости от категории и года реализации проекта. По информации источников “Ъ”, господин Путин счел, что проект «созрел до реализации», и поручил правительству представить предложения по строительству моста.

Подробности — в публикации “Ъ” «По ленинским мостам».

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