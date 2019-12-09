Группа выпивающих мужиков в Сибири

Алкоголизм стал бедствием страны в конце XIX века. Уже тогда в отечестве стали проводить крестные ходы для противостояния этому пороку, популяризировался европейский опыт борьбы с «зеленым змием», а в начале нового XX века в России открылся первый вытрезвитель. Видно, что и эти крепкие сибиряки (хотя фотография явно постановочная) хорошо знакомы и с напитком, и со стаканом, и даже с азартными играми (на что указывают карты у них в руках). Алкоголь — зло? Как выяснилось, не всегда. Иногда он отличный спутник (правда, в ограниченных количествах) для тянущихся к научным знаниям. Главное — выпивать не просто так, а по поводу. А поводом может быть научная лекция. О новом почине читайте в материале «Как пить знать».