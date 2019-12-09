Всемирный день футбола (10) утвержден решением Организации Объединенных Наций. Первый официальный матч по футболу в Российской империи состоялся в 1897 году. А в 1912 году был создан Всероссийский футбольный союз — его членами являлись футбольные союзы Петербурга, Москвы, Одессы, Риги, Киева и Лодзи. В том же году наша сборная заняла 4-е место на крупнейшем футбольном турнире — Олимпиаде в Швеции.

Международный день борьбы с коррупцией — 9 декабря. В России за 8 месяцев 2019 года правоохранительные органы выявили 18,4 тысячи преступлений коррупционной направленности. При этом более трети из них (5,5 тысячи) совершены в крупном или особо крупном размере. Такие данные приводит управление по борьбе с правонарушениями в сфере распределения и использования бюджетных средств ГУЭБиПК МВД России.

Международный день танго (11) в Хабаровске отметят фестивалем «TANGO FEST», а в Петербурге — праздником «Дни танго». Правда, за анонс «Дамы танцуют только с кавалерами, а кавалеры только с дамами. В танце мужчина ведет, а женщина следует» питерских организаторов уже обвинили в дискриминации. В интернете подписывают петицию в защиту прав танцоров квир-танго и «тангерос», которым нравится танцевать обе роли.

Международный день чая (International Tea Day) — 15 декабря. В Норильске в этот день «На чашку чая» пригласят участников общественного объединения «Защита жертв политических репрессий», ветеранов войны и труда — в программе не только горячий напиток и пироги, но и концерт. А волгоградский музей-заповедник «Старая Сарепта» с 15 декабря ждет посетителей на сказочное «Рождественское чаепитие».

Медведь в берлоге засыпает, рыбы ложатся в зимовальные ямы на дно в Романов день (10). Считается, что на Романа и лоси сбрасывают старые рога. Если на Парамона (12) снег идет — значит быть метелям до Николы (19 декабря). На Парамона утро красное — быть всему декабрю ясным. Багряная заря в этот день — к сильным ветрам. Если на Аввакума (15) на земле лежит много снега, то летом будет много трав.