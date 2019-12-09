Не так встали?

ЦОДД выступила с новой инициативой: в порядке эксперимента будут приниматься жалобы на нелегальную парковку на площадках для спецтехники. Достаточно отправить фото через приложение «Помощник Москвы», и владельца авто оштрафуют на 3 тысячи рублей. К чему может привести такой почин? Мнения в интернете разделились.

Людям не пройти

Ruslan Ageev : «И правильно делают, что штрафуют! А то во дворах бросают свои корыта так, что другим, в т. ч. и людям, не пройти и не проехать!»

Мест нет

Козырный Туз : «Так машины ставят потому, что парковочных мест нет и их оборудованием никто не занимается. Штрафы-то выписывать легче».

Замкнутый круг

Просто Человек : «Что толку от приложения "Помощник"? Присылала неоднократно фото с парковки авто без знака "Инвалид" на местах для инвалида, ответ всегда приходил один — пишите в ГИБДД, а ГИБДД отписывается, что они не фиксируют такие нарушения, а только ЦОДД. Замкнутый круг какой-то...»

Надо соблюдать

KonstantinK : «Почему в Германии граждане могут сообщать о правонарушениях и это рассматривается как норма? Другое дело, что часто власти фактически провоцируют граждан на нарушения для выколачивания штрафов и наполнения бюджета. Но даже это не отменяет необходимости соблюдения правил».

За себя и за того парня

axel144 : «Если количество личного транспорта перешагивает за черту возможностей города, то без драконовских мер не обойтись. Где-то вон по миллиону у.е. берут с граждан, желающих ездить на личном авто... Так что в Москве ничего страшного не случилось... Любые средства хороши, чтобы уменьшить число машин минимум вдвое. Но оставшиеся автомобилисты должны профинансировать инфраструктурные блага для новоявленных безлошадных пешеходов».

Блоги читала Светлана Сухова

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Цифры

22,3 млрд рублей

потратили жители России за три дня «черной пятницы» только в интернет-магазинах. Это на 5 млрд больше, чем в прошлом году. Россияне в основном атаковали магазины одежды, обуви и аксессуаров. В них мы потратили почти половину всей суммы. В среднем каждый гражданин оставил в магазинах 1398,41 руб. Особым спросом также пользовалась техника — смартфоны, бытовая техника, электроника. В основном в акции участвовали граждане 25–44 лет (таких 46 процентов).

Источник: «РИА Новости»

С 2020 года

в легендарной смеси нефти Brent больше не будет нефти, которая дала ей название. Всю выкачали. Почти 40 лет нефть марки Brent была эталоном, от ее цены отсчитывались цены на другие сорта нефти. Одно из самых больших в мире месторождений в Северном море между Шетландскими островами и Норвегией было открыто в 1971 году. Нефть назвали в честь черной казарки (brent goose), которая обитает в Северном море. С начала 80-х здесь выкачивали более 500 тысяч баррелей нефти в сутки. Но эталон стал смесью уже давно.

Источник: «Ведомости»

От 10 до 15 млрд рублей

из общих бюджетов рекламодателей за этот год получили блогеры, а не ТВ. Интернет отнял у телевидения значительную часть рекламы. По мнению гендиректора Mediascope Руслана Тагиева, в будущем реклама вообще не сможет прокормить телеканалы. Общий объем российского рекламного рынка растет благодаря увеличившимся затратам рекламодателей на интернет: за первые шесть месяцев они выросли на 20 процентов, до 109–110 млрд рублей. В то же время расходы на телерекламу за полгода снизились на 9 процентов, до 81–82 млрд рублей.

Источник: РБК

Настроения

Реальное чудо

Большинство россиян — 65% — в детстве верили в Деда Мороза. Еще 16% ответственно заявили, что в главного новогоднего героя не верили никогда. Таких скептиков, кстати, больше (22%) среди молодежи, а меньше всего (13%) среди россиян 35–44 лет. Остальные, а это почти каждый пятый, ответить затруднились. Зато верившие смогли даже назвать возраст, когда веру в Деда Мороза утратили: каждый десятый из них разуверился в его существовании примерно в 5 лет. Однако целых 8% сохраняли веру до 13 лет и даже дольше. На вопрос, верит ли их ребенок в Деда Мороза, больше 80% родителей детей до 7 лет ответили однозначно: «Да!».

Источник: Superjob