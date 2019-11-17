СМИ сообщили о сокрытии командирами преступлений британских солдат в Ираке и Афганистане

Британское правительство и Вооруженные силы Великобритании скрывали преступления, совершенные британскими солдатами в Афганистане и Ираке, следует из результатов совместного расследования BBC и The Sunday Times. Среди сокрытых преступлений — убийства мирных жителей, пытки и сексуальные надругательства над заключенными.
Расследование журналистов основано на показаниях 11 британских детективов, обнаруживших доказательства военных преступлений. В Минобороны страны обвинения в сокрытии преступлений отрицают.
Среди преступлений, упоминаемых в расследовании,— убийство иракского полицейского британским солдатом и расстрел в Афганистане мирных жителей, когда те пили чай у себя дома.
Как утверждают журналисты, британское командование сфальсифицировало документы об убийстве, совершенном солдатом спецотряда SAS, а также об избиении и надругательствах над заключенными шотландскими пехотинцами батальона Black Watch.
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