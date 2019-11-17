Иран назвал вмешательством в дела страны заявление США о протестах

Заявление США о протестах является вмешательство во внутренние дела Ирана, заявил пресс-секретарь МИД Ирана Аббас Мусави. Ранее Госдепартамент США осудил попытки властей Ирана отключить интернет в стране из-за массовых протестов.

«Великий иранский народ прекрасно знает, что подобные высказывания являются лицемерными и ханжескими, в которых нет никакого искреннего переживания»,— отметил на брифинге представитель МИД Ирана (перевод по «РИА Новости»).

Напомним, 15 ноября сразу в нескольких иранских городах вспыхнули акции протеста после того, как правительство страны объявило о решении повысить цены на бензин в два раза. Погибло около 30 человек. На фоне протестов был отключен доступ к интернету на большей части страны. Позднее президент Ирана Хасан Роухани подписал указ о выплате помощи гражданам, пострадавшим от повышения цен на топливо.