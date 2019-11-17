Госдепартамент США осудил попытку отключения интернета в Иране

Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус выразила поддержку протестующим в Иране. Она также осудила отключение интернета в стране, которое было зафиксировано накануне. Кто именно за этим стоит, она госпожа Ортагус не уточнила.

«США поддерживает многострадальный иранский народ, который протестует против последних несправедливых шагов находящегося у власти коррумпированного режима. Мы осуждаем попытку отключить интернет. Позвольте им говорить!»— написала она в Twitter.

Напомним, согласно данным NetBlocks, количество подключений в Иране упало до 7% вечером 16 ноября. Также зафиксировано отключение мобильной связи крупнейших операторов страны, в том числе MCI, Rightel и IranCell.

Акции протеста вспыхнули в пятницу в нескольких иранских городах после того, как правительство страны объявило о решении повысить цены на бензин в два раза. С 15 ноября Иран также ввел квоты на розничные продажи топлива. С утра 16 ноября протесты возобновились. По данным AFP, жертвой протестов стал один человек.

Напомним, в соседнем Ираке протесты начались в октябре. Участники демонстраций упрекают власти в массовой коррупции, низком уровне жизни и тяжелом экономическом положении. Волнения охватили в основном Багдад и южные районы страны. За полтора месяца протестов в ходе столкновений погибло более 300 человек.

О том, как на ситуацию в Иране влияют протесты в Ираке,— в материале “Ъ”.