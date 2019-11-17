ОАЭ заинтересовались российским вертолетом Ми-38

Объединенные Арабские Эмираты заинтересовались российским вертолетом Ми-38, сообщил ТАСС министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
«Да, мы не говорили о количестве и конкретных клиентах, но я почувствовал у наследного принца конкретную заинтересованность, готовность и желание этим вопросом заниматься»,— рассказал министр после того, как представил российский Ми-38 наследному принцу эмирата Абу-Даби Мухаммеду Бен Зайду ан-Нахайяну.
По его словам, с учетом того, что ОАЭ являются акционерами «Вертолетов России» и заинтересованы в развитии вертолетной тематики по активам, в которых они участвуют, у российских вертолетов «есть хорошие шансы зафиксироваться в ОАЭ и дальше говорить о других странах Персидского залива и Ближнего Востока».
О том, как выставляется российское вооружение на востоке — в материале “Ъ” «Где наши не продавали».
Как Россия возвращает утраченные позиции в арабских странах
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