Предполагаемый виновник ДТП в Забайкальске был пьян

Водитель грузовика Howo Shacman, обвиняемый по делу о ДТП в Забайкалье, в результате которого погибли семь человек, на момент аварии был пьян, сообщили в СКР. 29-летний водитель арестован. Арестованный уже имеет судимость за нарушение ПДД и неоднократно привлекался к административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

По версии следствия, из-за поломки двигателя обвиняемый остановил грузовик на мосту — месте, где остановка запрещена правилами дорожного движения. Водитель в течение нескольких часов не попытался эвакуировать автомобиль и не оборудовал место аварийной остановки знаком. В результате микроавтобус Hyundai столкнулся со стоящим на обочине грузовиком, после чего вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем ЗИЛ.

Водителю грузовика инкриминируется ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, совершённое лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек).

Напомним, ДТП произошло сегодня утром, 17 ноября, на 108-м км трассы Чита—Забайкальск. Шесть человек погибли на месте, один умер в машине скорой помощи по пути в больницу.