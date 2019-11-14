В Забайкалье в ДТП с микроавтобусом погибли семь человек

В Агинском районе Забайкальского края в результате столкновения двух грузовых автомобилей и микроавтобуса погибли семь человек. ДТП произошло на 108-м км трассы Чита—Забайкальск.

Шесть человек погибли на месте, один умер в машине скорой помощи по пути в больницу. С родными пострадавших работают психологи.

Как сообщило СУ СКР по Забайкалью, начавшее доследственную проверку по факту ДТП, микроавтобус Hyundai вез пассажиров из Ясногорска в Читу. Он столкнулся со стоящим на обочине грузовиком Shacman. После удара микроавтобус вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем ЗИЛ.

Как сообщил “Ъ” старший помощник руководителя краевого СУ СКР Егор Марков, по предварительным данным, у водителя микроавтобуса имелись документы на осуществление пассажирских перевозок. Он рассказал, что проверка проводится по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Екатерина Еременко, Иркутск