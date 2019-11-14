14 ноября, четверг
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

В Забайкалье в ДТП с микроавтобусом погибли семь человек

В Агинском районе Забайкальского края в результате столкновения двух грузовых автомобилей и микроавтобуса погибли семь человек. ДТП произошло на 108-м км трассы Чита—Забайкальск.

Шесть человек погибли на месте, один умер в машине скорой помощи по пути в больницу. С родными пострадавших работают психологи.

Как сообщило СУ СКР по Забайкалью, начавшее доследственную проверку по факту ДТП, микроавтобус Hyundai вез пассажиров из Ясногорска в Читу. Он столкнулся со стоящим на обочине грузовиком Shacman. После удара микроавтобус вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем ЗИЛ.

Как сообщил “Ъ” старший помощник руководителя краевого СУ СКР Егор Марков, по предварительным данным, у водителя микроавтобуса имелись документы на осуществление пассажирских перевозок. Он рассказал, что проверка проводится по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Екатерина Еременко, Иркутск


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя