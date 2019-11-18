Сербия развернула против Косово войну за непризнание

Между Сербией и Косово разворачивается дипломатическая война вокруг признания независимости этого бывшего сербского края. В конце минувшей недели косовский МИД опроверг заявление Белграда, что признание Косово отозвала Гана и что теперь число признающих Приштину стран меньше сотни. Как пояснили “Ъ” источники, близкие к сербскому руководству, цель Сербии — добиться сокращения количества признаний до 96 стран, что окажется меньше половины членов ООН и закроет Косово путь к получению статуса наблюдателя во всемирной организации. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

«Независимость Косово признали 116 государств—членов ООН»,— заверил в конце минувшей недели косовский МИД. Их список размещен на сайте министерства. В нем значится и Гана, а также еще 15 стран Африки, Латинской Америки и Океании, которые, по утверждению сербского МИДа, отозвали в последнее время признание Косово.

Жесткая полемика между косовским и сербским МИДами развернулась с новой силой после того, как на минувшей неделе Белград объявил об отзыве признания Косово Ганой и в подтверждение этого обнародовал копию соответствующей дипломатической ноты. По словам главы сербского МИДа Ивицы Дачича, отзыв признания власти Ганы объяснили тем, что решение прежнего правительства этой республики было «ошибочным, преждевременным и нарушающим Хельсинкский акт и резолюцию 1244 ООН по Косово».

«Речь идет о стране, обладающей большим политическим влиянием, и ее решение, безусловно, подтолкнет другие государства, прежде всего африканские, отозвать признание Косово»,— убежден глава сербского МИДа.

По его подсчетам, число признающих косовскую независимость стран опустилось ниже сотни, а «до конца года такое же решение примут еще 4–5 государств — и число признаний упадет до 96».

Как пояснил “Ъ” близкий к сербскому руководству источник, число 96 Белград выбрал в качестве своей цели не случайно. «Членство Косово в ООН малореально, ибо Россия и Китай, как постоянные члены Совбеза, вряд ли дадут согласие на это. Но Косово может попытаться через резолюцию Генассамблеи получить в ООН статус наблюдателя, как это сделала в свое время Палестина. В ООН сегодня 193 члена, а 96 — это меньше половины. Тем самым не только статус наблюдателя в ООН, но и членство в ЮНЕСКО, Интерполе для Приштины станут нереальны»,— изложил собеседник “Ъ” логику Белграда.

Впрочем, в Приштине утверждают, что никакого официального уведомления ни от Ганы, ни от других стран об отзыве признания не получали.

А в косовском МИДе уверяют, что «речь идет о лжи и грязной кампании Ивицы Дачича» и что представители Косово «поддерживают регулярные контакты с посольствами Ганы в различных городах мира, которые понятия не имеют о заявлениях сербского главы МИДа».

В августе косовский МИД обвинил правительство Сербии в предложении взяток в обмен на отзыв признания Косово. Там ссылались на публикацию некоторых порталов в Центральноафриканской Республике (ЦАР), где утверждалось, что в июле советник главы сербского МИДа Владимир Цизель предлагал в Париже главе дипломатии ЦАР 200 млн центральноафриканских франков (около €350 тыс.) в обмен на ноту об отзыве признания Косово. Еще раньше со схожими обвинениями в адрес Белграда выступал и глава косовского МИДа Беджет Пацолли.

Обвинения со стороны Приштины в большинстве случаев остались недоказанными. Однако балканские журналисты обнаружили одну любопытную закономерность. В отношении большинства стран, которые направили в Белград ноту об отзыве признания Косово, Сербия тут же принимала решение о безвизовых поездках.

Схожие соглашения с некоторыми из этих стран, как выяснила балканская редакция RFE, заключала и Россия — за несколько дней до направления ими соответствующей ноты в Белград.

Когда главу сербского МИДа прямо спросили, участвует ли Россия в кампании по отзыву признаний Косово, Ивица Дачич ответил: «Пустые разговоры. Никто нам не помогал, все делаем сами. А если кто и помог — поблагодарю, как только узнаю кого».

И после краткого размышления добавил: «Даже если в отношении России это и точно, то что делают другие? Что предлагает Америка для признания Косово?»

Проводимая Сербией кампания по отзыву признания Косово встречает жесткое неприятие со стороны США и ведущих стран ЕС. Американские представители в последнее время не раз давали понять Белграду, что без прекращения этой кампании нереальна отмена Приштиной стопроцентных пошлин на сербские товары, а значит, и возобновление диалога между Сербией и Косово о нормализации отношений. А новый спецпредставитель США по сербско-косовскому урегулированию Ричард Гренелл прямо потребовал от президента Сербии Александра Вучича скорейшего признания Косово и сообщил, что Америка подтолкнет и ЕС к ужесточению давления на Белград в том же направлении.