Бывшим полицейским вернули звание

Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд изменил приговор бывшим начальнику отдела полиции УВД на Московском метрополитене Александру Молоканову и командиру роты отдела полиции на метрополитене Роману Рожнову, получавшим взятки от своих подчиненных за начисленные им премии и покровительство по службе. Ранее Замоскворецкий суд столицы приговорил их к восьми и шести годам заключения соответственно, но защите Рожнова удалось убедить апелляционную инстанцию в том, что их клиент действовал «в силу служебной зависимости». В результате экс-командира роты восстановили в звании майора полиции, а срок лишения свободы ему снизили до пяти лет. Его бывшего начальника суд лишь восстановил в звании полковника, а срок оставил в силе.

Апелляционная жалоба на приговор Замоскворецкого суда была подана адвокатами в июле 2019 года, вскоре после вынесения судебного решения. Как говорилось в приговоре, Александр Молоканов был признан виновным в том, что с ноября 2016 года по февраль 2018 года через Романа Рожнова получил от подчиненных в виде взяток порядка 702 тыс. руб. В результате экс-полицейские были признаны виновными соответственно по ч. 2 и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, в значительном и крупном размере) и ч. 2, п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, в крупном размере). Как следовало из приговора, взятки Александр Молоканов получал от подчиненных за оформление тем премий, невыход на работу, а также общее покровительство по службе.

К примеру, в суде ряд свидетелей показали, что Роман Рожнов требовал у них перечисления на карту начальнику отдела полиции 20 тыс. руб. с каждой премии, угрожая в противном случае «большими неприятностями». В другом случае две сотрудницы УВД на метрополитене рассказали, что спустя какое-то время после родов попросили Александра Молоканова разрешить им выйти на службу до окончания декретного отпуска. На что тот, по словам свидетелей, предложил оформить их выход на службу фиктивно, при этом половину положенного денежного довольствия женщины-полицейские должны были перечислять Роману Рожнову, а тот передавал эти деньги Александру Молоканову.

Молоканов и Рожнов признали вину по большей части эпизодов, но приговором Замоскворецкого суда осужденные остались недовольны. Так, адвокаты Александра Молоканова убеждали апелляционную инстанцию Мосгорсуда, что Замоскворецкий суд неверно оценил действия их подзащитного, которые надо квалифицировать по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Также адвокаты полагали, что суд оказался «чрезмерно строг и несправедлив к Александру Молоканову», который «полностью признал вину и дал признательные показания, легшие в основу приговора».

О признании вины говорили и адвокаты Романа Рожнова, который даже явку с повинной написал «за полтора часа до возбуждения уголовного дела». При этом и сам подсудимый Рожнов, и его защитники также считали, что Молоканов не брал взяток, а лишь допускал злоупотребления. Соответственно и свои действия осужденный Рожнов предлагал квалифицировать по ст. 33 и ст. 285 УК РФ (пособничество в злоупотреблении должностными полномочиями). При этом он подчеркивал, что действовал не из корыстных побуждений, а «в силу служебной зависимости».

С учетом этих доводов судейская тройка решила изменить приговор — снизить Роману Рожнову срок наказания до пяти лет лишения свободы, а наложенный на него штраф — с 1 млн до 800 тыс. руб. Также было решено восстановить Романа Рожнова в звании майора полиции. Вернули звание полковника и его бывшему начальнику Александру Молоканову, однако срок тому оставили прежний. Впрочем, и это решение Мосгорсуда осужденные намерены оспорить в вышестоящих инстанциях.

Алексей Соковнин