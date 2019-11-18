Наемника оформили погибшим

Как стало известно “Ъ”, суд признал погибшим одного из первых российских наемников, бойца так называемой группы Вагнера Григория Цуркану, пропавшего в Сирии два года назад. «Солдат удачи» выезжал в сирийские командировки дважды — и оба раза неудачно. В 2013 году его эвакуировали в Россию после того, как группа наемников не выдержала первого и единственного боя, а в 2017-м господин Цуркану попал в плен к боевикам. Спасти его не удалось, и тем не менее родственники, боевые товарищи солдата и даже экстрасенсы считают пропавшего живым. Свидетельство о смерти, по данным “Ъ”, понадобилось его близким только для решения бытовых проблем.

39-летний на тот момент Григорий Цуркану исчез осенью 2017 года и вплоть до недавнего времени считался пропавшим без вести. Эта неопределенность создала финансовые и бытовые трудности членам семьи «коммерческого» солдата. Так, например, после исчезновения бойца у его старшей дочери, 17-летней Алины, не осталось близких родственников. Мать девушки была лишена родительских прав, поэтому в своей квартире Алина «вынужденно осталась» с чужими, по сути, людьми, «которые не являлись членами ее семьи и не вели с ней общего хозяйства». Так, во всяком случае, изложил позицию несовершеннолетней девушки представляющий ее интересы в горсуде подмосковного Домодедово руководитель местного отделения ветеранской организации «Боевое братство» Алексей Кирин.

Он попросил суд обязать администрацию Домодедово принудительно разменять проблемную «трешку», предоставив всем квартиросъемщикам отдельное жилье, но получил отказ. У городской администрации, как оказалось, не было свободного жилого фонда, да и аргументы истцов суд не впечатлили. Как пояснили господину Кирину, наниматель должен доказать суду, что не может пользоваться жильем, например, из-за преклонного возраста, тяжелого заболевания, сложностей проезда к месту работы или учебы. В данном же случае, по мнению суда, оказалось «невозможно установить, есть ли условия для удовлетворения иска».

Поскольку пропавший военный юридически считался живым, другая его дочь, пятилетняя Ярослава, долгое время не могла получить положенную ей по праву наследования накопительную часть пенсии Григория Цуркану.

Только в мае 2019 года родственники солдата получили свидетельство о его смерти, в котором было сказано, что «Цуркану Григорий Михайлович умер 12 октября 2017 года в г. Аш-Шула, провинция Дейр-эз-Зор, Сирия». Отметим, что даже с этим документом решить все бытовые и финансовые проблемы семье удалось не сразу. Например, в управлении Пенсионного фонда №4 по Москве и Московской области взрослым представителям Ярославы пояснили, что наследники должны заявить свои требования на имущество умершего в течение полугода после его смерти. Поскольку этот срок был упущен, претендовать на пенсию отца девочка больше не может.

Родственникам Григория Цуркану в очередной раз пришлось обращаться в Домодедовский горсуд, который на этот раз встал на их сторону. Как пояснил суд, сведения о смерти передаются органами ЗАГС в территориальное управление пенсионного фонда в течение месяца, а после этого у сотрудников фонда «возникает обязанность известить правопреемников о возможности получения средств его пенсионных накоплений». В данном же случае родственники не были извещены, поэтому отведенные законом полгода следует отсчитывать не с даты смерти, а с момента получения свидетельства.

Как пояснил “Ъ” один из друзей Григория Цуркану, получение свидетельства о смерти затянулось на полтора года потому, что все это время семья разыскивала пропавшего солдата. Родственники вели переговоры с представителями Минобороны и некими гражданскими людьми, которые представились им сотрудниками группы Вагнера. Осенью 2017 года эти люди приезжали в Домодедово и сообщили близким господина Цуркану о том, что в Сирии у него возникли серьезные проблемы. По данным источника “Ъ”, военные и гражданские говорили семье, что солдата ищут, но за прошедшие два года поиски успехом не увенчались. Ни живого господина Цуркану, ни его останков обнаружить не удалось. Собеседник “Ъ” уверен, что родственники обратились за свидетельством о смерти, только чтобы решить свои бытовые вопросы. На самом же деле они до сих пор надеются на чудо.

Ветеран Алексей Кирин в разговоре с “Ъ” тоже говорил о Григории Цуркану в настоящем времени. «Мы его не хоронили»,— пояснил он свою позицию. По словам господина Кирина, недавно родственники пропавшего обратились к экстрасенсам и те, проведя необходимые обряды, уверенно заявили, что человек жив.

Григорий Цуркану, по словам его родственников, после срочной службы в ВДВ работал в нескольких охранных фирмах, но при этом продолжал поддерживать контакты со своими бывшими сослуживцами, заключившими контракты с Минобороны. Осенью 2013 года кто-то из них позвал его «на борьбу с террористами» — так, во всяком случае, объяснил свою поездку родным сам Григорий Цуркану. Бывший десантник, по данным СМИ, оказался в Сирии в составе первой группы россиян из 250 человек, заключивших контракт с зарегистрированной в Гонконге частной военной компанией (ЧВК) Slavonic Corps Limited («Славянский корпус»). Интересно, что в эту же группу попал и бывший командир отдельного отряда спецназа ГРУ подполковник в отставке Дмитрий Уткин, более известный в дальнейшем по своему радиопозывному Вагнер.

Сирийский вояж закончился бесславно. В первом же столкновении с боевиками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), происшедшем в районе селения Эс-Сухне на автодороге Тадмор—Дейр-эз-Зор, корпус понес потери и был вынужден ретироваться. Как объясняли позже участники этой первой «коммерческой» спецоперации против боевиков ИГ, поражение они потерпели из-за плохой организации атаки: наемников бросили в бой без подготовки, не обеспечив их тяжелой техникой и поддержкой с воздуха. Уцелевших и раненых бойцов корпуса экстренно эвакуировали на родину, а против организаторов экспедиции возбудили первое в России уголовное дело по ст. 359 УК РФ («Наемничество»).

Тем не менее уже в следующем году рядовой участник первой экспедиции Уткин, опять же по данным СМИ, организовал свою команду профессиональных военных, условно названную по радиопозывному ее командира (в России ЧВК официально запрещены). Григорий Цуркану, по данным его родных, прошел обучение на базе группы Вагнера в Краснодарском крае, потом несколько раз выезжал в командировки в ДНР и ЛНР для поддержки ополченцев, а весной 2017 года был повторно направлен в Сирию.

5 сентября того же года Минобороны заявило об обстреле крылатыми ракетами укрепрайонов боевиков на той же автотрассе Тадмор—Дейр-эз-Зор. Удар «Калибрами» был нанесен с кораблей в Средиземном море, а после артподготовки населенные пункты, расположенные на участке дороги ближе к Дейр-эз-Зору, заняли сирийские правительственные войска, которых поддерживали отряды наемников Вагнера. Однако через три недели джихадисты организовали контрнаступление, заняв установленные ранее блокпосты на автотрассе и несколько поселков. А 3 октября в интернете появился пропагандистский видеоролик ИГ, в котором боевики сообщили, что при штурме селения Аш-Шула ими были взяты в плен два россиянина — 38-летний Роман Заболотный из Ростовской области и 39-летний Григорий Цуркану из Подмосковья. На видеозаписи оба связанных наемника сидели в кузове грузовика. При этом если казак Заболотный еще пытался что-то объяснить джихадистам, то избитый, судя по синякам на лице, и явно павший духом экс-десантник Цуркану лишь молча смотрел в пол.

Еще через неделю депутаты Госдумы Виктор Водолацкий и городской думы Ростова-на-Дону Анатолий Котляров независимо друг от друга заявили о том, что бандиты казнили обоих «солдат удачи» вскоре после съемки. При этом оба политика ссылались на информацию, полученную от своих источников в Сирии. Как в действительности сложилась судьба пленников, неизвестно. Во всяком случае, найти их так и не смогли — ни живых, ни мертвых.

Сергей Машкин