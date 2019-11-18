Промсвязьбанк раскрыл баланс

Промсвязьбанк опубликовал ежеквартальную отчетность эмитента, в которой раскрыл основные финансовые показатели за девять месяцев текущего года. Это раскрытие произошло на фоне очередной попытки новым способом засекретить ежемесячную отчетность оборонного банка.

Ежеквартальная отчетность эмитента, которую Промсвязьбанк раскрыл на прошлой неделе, содержала главные финансовые показатели банка за три квартала 2019 года. Это раскрытие выглядит странным, поскольку одновременно на сайте ЦБ ежемесячная отчетность банка по-прежнему раскрывается не полностью. Так, в отчетности за сентябрь, опубликованной на сайте ЦБ, агрегированы все строки баланса Промсвязьбанка в несколько общих строк (в предыдущие месяцы банк не раскрывал отдельные строки или даже всю отчетность целиком).

Согласно раскрытию Промсвязьбанка, его чистая прибыль по РСБУ за девять месяцев составила 19,1 млрд руб.

За квартал она выросла всего на 2,7 млрд руб., вероятно, из-за полученного в августе убытка (см. “Ъ” от 27 сентября). Впрочем, этот результат все равно лучше, чем в прошлом году (убыток в размере 12,7 млрд руб. за девять месяцев). Чистый кредитный портфель Промсвязьбанка с начала года вырос на 55% и составил 813 млрд руб. Впрочем, рост этот не был органическим — весной корпоративный портфель банка резко увеличился более чем на 100 млрд руб., вероятно, в результате передачи на его баланс ссудной задолженности предприятий из оборонной отрасли из других банков (см. “Ъ” от 3 июля). В третьем квартале столько крупных поступлений не было, поэтому прирост кредитного портфеля замедлился до 7% за квартал. Кредиты юрлицам выросли на 56% с начала года, до 667 млрд руб., а кредиты физлицам — на 51%, до 146 млрд руб.

Клиенты по итогам девяти месяцев держали в банке средства на 1,4 трлн руб. (рост на 45% с начала года). Такие аномальные для банковского сектора темпы обусловлены перетеканием в Промсвязьбанк средств юрлиц, которые выросли на 69%, до 1,03 трлн руб.

Население же разместило в банке лишь на 8% больше средств, чем в начале года. Примечательно также, что фондирование за счет клиентских средств подешевело для оборонного банка, поскольку дешевые счета до востребования росли в два раза быстрее, чем дорогие депозиты.

Ситуация, когда Промсвязьбанк, с одной стороны, не раскрывает отчетность на сайте ЦБ, а с другой — раскрывает некоторые данные в ежеквартальной отчетности, может быть следствием того, что банк не видит угрозы в раскрытии основных финансовых показателей, когда ему необходимо засекретить лишь отдельные операции, считает аналитик ГК АЛОР Алексей Антонов. «Впрочем, обобщенные данные тоже могут быть чувствительными, например, в случае аномального роста кредитного портфеля или клиентских средств, что в случае с Промсвязьбанком может свидетельствовать о появлении новых клиентов, обслуживающих гособоронзаказ»,— добавляет эксперт.

Виталий Солдатских