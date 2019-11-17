Ройзман готов выдвигаться на выборы в Госдуму 2021 года от Партии перемен

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман готов выдвигаться на парламентские выборы в 2021 году от Партии перемен, если ее председателем будет Дмитрий Гудков. Об этом бывший градоначальник сообщил на конференции «Россия для граждан». Ранее господин Ройзман заявлял “Ъ”, что готов выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах по одномандатному округу.

«Если вы станете председателем Партии перемен, если вы контролируете сами себя, это нормальная партия, ничего плохого не сделала, нормальный ход, я готов выстрелить от вас»,— обратился Евгений Ройзман к Дмитрию Гудкову по видеосвязи во время конференции.

Партия перемен, основанная в 2018 году, пока не зарегистрирована в Минюсте. Ведомство пять раз отказывало партии в перерегистрации названия. Старое название партии — «Гражданская инициатива». Ее председателем является Дмитрий Гудков.

Напомним, в интервью “Ъ” Евгений Ройзман заявил, что, несмотря на то, что уже три политические партии предложили ему поддержку, собирать подписи для самовыдвижения «гораздо честнее».

О планах бывшего мэра и мнение экспертов о перспективах политика — в материале “Ъ” «Евгений Ройзман легких путей не ищет».