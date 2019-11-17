С четверными наперевес

Выступление на пятом этапе серии Гран-при в Москве обернулось для российских фигуристов абсолютным успехом. На льду ледового дворца «Мегаспорт» они первенствовали во всех четырех видах, завоевали три серебряные и одну бронзовую награды, а также шесть путевок в финал серии, который 5–8 декабря примет итальянский Турин. Однако где и как бы ни выступали российские спортсмены, львиная доля болельщицкого внимания в последние годы достается фигуристкам-одиночницам. На московском этапе наивысший зрительский интерес вызвало противостояние серебряного призера Олимпийских игр 2018 года Евгении Медведевой с дебютанткой взрослого сезона Александрой Трусовой, предсказуемо завершившееся в пользу последней.

Евгения Медведева, которая из-за провальной короткой программы на втором этапе Гран-при в Канаде в итоге осталась пятой, потеря шансы пройти в шестерку финалисток серии, в Москве, наконец, обошлась без падений. Она выиграла короткую программу и была не менее прекрасна в произвольной. Однако того технического набора, которыми владеет 19-летняя серебряная медалистка Олимпийских игр, дважды в прошлом чемпионка мира, Европы и победительница двух финалов Гран-при, ей не хватило для того, чтобы лидерскую позицию удержать. Титулованную фигуристку, заявившую, что «прокатать произвольную программу лучше она не могла», предсказуемо обошла Александра Трусова. Исполнив в своей произвольной композиции четыре прыжка в четыре оборота, с одного из которых — самого первого — она упала при выезде, как упала и позже с тройного, ученица школы Этери Тутберидзе со второго места поднялась в итоге на первое. Победив на двух этапах Гран-при (еще в Канаде), 15-летняя дебютантка взрослого сезона продолжит борьбу за победу в финале серии.

После триумфа российских прим на Олимпиаде 2014 года в Сочи, где Аделина Сотникова выиграла индивидуальное золото, а Юлия Липницкая — первое всемирно известное, скажем так, творение Этери Тутберидзе — победила в составе российской команды, пришло время показать себя и другим выпускницам секции фигурного катания московской школы «Самбо-70».

Правда, на следующий год, когда Сотникова (ее готовила Елена Буянова) под разными предлогами уже отходила от соревновательной деятельности, а начавшая стремительно вытягиваться любимица публики Липницкая уже не справлялась со сложными прыжками, золото чемпионата мира в Шанхае благодаря своей фирменной фишке — акселю в три с половиной оборота — успела выиграть Елизавета Туктамышева, воспитанница Алексея Мишина. А потом наступила, можно сказать, эра учениц тренерского коллектива, которым руководит Этери Тутберидзе. И судя по стремительному прогрессу юных фигуристок, одна за другой осваивающих четырехоборотные прыжки, продлиться она может долго.

Евгения Медведева Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Так вот, когда годом позже Туктамышева свой козырный аксель временно «потеряла», тут же взошла звезда Евгении Медведевой. Она безраздельно властвовала на мировом льду следующие два года, влюбив в себя миллионы. Казалось, олимпийское золото Пхёнчхана само плывет в ее руки. Но травма ноги за несколько месяцев до Игр не позволила фигуристке выступить на отборочных стартах. И тут из-за спины Медведевой выскочила ее одногруппница-дублерша, 15-летняя Алина Загитова со своим более сложным прыжковым набором (но тоже без тройного акселя и тем более четверных). Она-то и стала олимпийской чемпионкой. Евгения Медведева, получив серебро, не поехала в Милан на чемпионат мира, а отправилась в Канаду к Брайану Орсеру.

В Милане, где призовую тройку составили канадка Кейтлин Осмонд и две японки Вакаба Хигути и Сатоко Мияхара, первый звонок в виде пятого итогового места прозвучал и для олимпийской чемпионки. А на чемпионате России в декабре того же года удар ниже пояса всем сильнейшим взрослым фигуристкам страны нанесли намного более техничные, чем они, юниорки, выпорхнувшие из гнезда все той же Этери Тутберидзе. На ту пору 14-летние Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная по правилам ISU еще не могли выступать на взрослых соревнованиях, но оккупировать весь пьедестал национального чемпионата им, щелкающим элементы ультра-си, словно орешки, никто не помешал. Пока Медведева и Загитова боролись со своими проблемами, Александра Трусова 10 марта 2018 года первой среди женщин на юниорском чемпионате мира в Софии исполнила четверной тулуп, а 12 октября прыгнула четверной лутц на этапе юниорского Гран-при в Ереване. Оба ее достижения попали в Книгу рекордов Гиннесса. Ранее в ней фигурировала только одна фигуристка — японка Мики Андо с четверным сальховом, который, к слову, после нее также исполнила Трусова.

Таким образом, у титулованных россиянок оставался последний шанс вновь громко заявить о себе — на чемпионате мира 2019 года в японской Сайтаме. Там Загитова стала чемпионкой, а Медведева, проваливавшая в сезоне один турнир за другим, буквально выцарапала у судьбы бронзу. Тогда же отличилась и представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева. Еще одна ученица госпожи Тутберидзе, она получила серебро за счет успешного исполнения четырехоборотного сальхова.

Теперь, когда Алина Загитова вновь стабильно справляется со своим прежним прыжковым контентом, так и не выучив ни тройного акселя, ни прыжка в четыре оборота, а вконец исхудавшая Евгения Медведева (она говорит, что недавно начала разучивать четверной сальхов) впервые за два минувших сезона обошлась в Москве без падений, шансов победить на чемпионатах Европы, мира, а тем более на Олимпийских играх у них, пожалуй, больше нет. Даже отобраться на эти соревнования, где Россию наверняка будут представлять юные умелицы по исполнению четверных, производство которых в школе Этери Тутберидзе поставлено на поток, они вряд ли сумеют (разве что по решению тренерского совета). Ведь никакими компонентами — балетными па, гладким скольжением и т. д.— набор сегодняшней российской примы Александры Трусовой из четырех четверных прыжков, стоимость которых вдвое больше, чем у тройных, уже не перешибить.

Единственный шанс отличиться у Медведевой, Загитовой и других фигуристок «за 17» реально существует только в короткой программе, в которой девушкам правилами ISU исполнять четверные запрещено. Но если национальная федерация, активно предпринимающая шаги к тому, чтобы это правило изменить, своего добьется, тогда превосходство россиянок из группы Этери Тутберидзе, обученных четверным прыжкам сызмальства, останется тотальным до тех пор, пока элементы ультра-си не освоят их соперницы.

Валерия Миронова