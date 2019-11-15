Россияне лидируют во всех видах домашнего этапа Гран-при

Российские фигуристы, сегодня выступившие с короткими прокатами на стартовавшем в Москве пятом этапе коммерческой серии Гран-при, захватили лидерство во всех четырех видах его программы. По три первых места в преддверии субботних произвольных выступлений участников турнира в столичном дворце «Мегаспорт» занимают спортивные пары и мужчины-одиночники во главе с Александрой Бойковой—Дмитрием Козловским и Александром Самариным соответственно, два — одиночницы Евгения Медведева и Александра Трусова, а также танцоры Виктория Синицина—Никита Кацалапов.

Российские фигуристки Евгения Медведева, наконец-то в нынешнем сезоне продемонстрировавшая чистое катание в короткой программе, а также Александра Трусова, по правилам не имевшая возможности в этом виде женских соревнований предъявить свой главный козырь — прыжки в четыре оборота, заняли два первых места после первого дня домашнего этапа Гран-при, получив за свои прокаты соответственно 76,93 и 74,21 балла. Третьей идет американка Мэрайя Белл (67,11). Еще одна спортсменка из России Станислава Константинова — 11-я (54,36). Любопытно, что и 19-летняя Медведева, и 15-летняя Трусова синхронно упростили контент своих пятничных композиций. Двукратная чемпионка мира и Европы, ставшая на Олимпиаде в Корее второй, заменила тройной лутц на риттбергер. «Думаю, причину все увидели наглядно,— ответила Медведева на вопрос, зачем поменяла прыжки.— Для стабильности. Даже если бы лутц я сделала, то все равно были бы ошибки. Мы с тренерами Брайаном Орсером и Трейси Уилсон решили вернуться к риттбергеру. Как только это делаем, оценки становятся другими».

Александра Трусова, по непонятной причине упавшая еще до первых звуков музыки, заменила каскад тройной лутц—тройной риттбергер на не столь дорогостоящий каскад лутц—тулуп также по решению тренеров. «На тренировке я каталась с каскадом лутц—риттбергер, после чего мне сказали его заменить на лутц—тулуп»,— сказала Трусова журналистам.

Сразу три российские спортивные пары признаны в пятницу лучшими. Но все-таки особняком стоят растущие от старта к старту Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выдавшие безупречный со всех сторон короткий прокат в своей пока еще совсем недолгой спортивной карьере. За него воспитанники Тамары Москвиной и Артура Минчука из Санкт-Петербурга получили 80,14 балла, что выше их прежнего личного достижения на четыре балла. Тамара Москвина призналась, что была в экстазе от реакции зала. «Публику же не обманешь. А для ребят эти соревнования важны, потому что они впервые соревновались со всеми сильнейшими парами страны, которые участвовали и в Олимпийских играх, и выступили достойно»,— сказала знаменитая наставница множества российских спортивных дуэтов—чемпионов Европы, мира и Олимпийских игр. Три с половиной балла уступили Бойковой и Козловскому — бронзовым призерам чемпионата Европы, выигравшим первый этап серии в Лас-Вегасе, титулованные Евгения Тарасова и Владимир Морозов (76,81), которых готовят Нина Мозер и Марина Зуева. К партнерше претензий по прокату «Болеро» нет никаких, тогда как ее опытный партнер буквально спотыкался на ровном месте. Однако пара получила свои лучшие оценки в сезоне и стала второй. Третье место заняли олимпийская чемпионка 2014 года в команде Ксения Столбова и ее новый партнер Андрей Новоселов (68,74). «Я счастлива снова кататься,— сказала Столбова, когда-то начавшая свое восхождение с прежним партнером Федором Климовым на таком же точно московском этапе Гран-при.— И сейчас я как дома, и это очень круто — не передать словами. Тут знакомое тепло, уют, запахи…».

В мужском турнире такая же картина: сразу три россиянина впереди. Причем один из них, Макар Игнатов (87,54) — дебютант взрослого этапа Гран-при. Мало того, что он с хода стал третьим, оставив четвертым обладателя олимпийской бронзы и призера мировых чемпионатов японца Шому Уно, так вдобавок оказался единственным из лидеров, кому удалось избежать серьезных недочетов. Александр Самарин (92,81) упал с четверного флипа, но со всеми другими сложностями справился и стал первым, пообещав прокомментировать свое катание по окончании произвольной программы. Дмитрий Алиев, не докрутивший четвертый оборот в лутце, получил вторую сумму (90,84). «Четверной лутц должен был быть в каскаде,— сокрушался он.— Хотелось полнее раскрыться и в дорожке, чтобы показать программу более ярко и искренне. Тоже не получилось».

У танцоров блистательное исполнение не менее блистательной постановки ритм-танца прогнозируемо принесло победу серебряным призерам чемпионата мира Виктории Синициной и Никите Кацалапову, неделей ранее выигравшим четвертый этап серии в китайском Чунцине. Полученная учениками Александра Жулина оценка 86,09 балла стала их лучшей в сезоне. На втором месте канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (82,56), на третьем Сара Уртадо и Кирилл Халявин (72,01) из Испании. Россияне Анастасия Шпилевая —Григорий Смирнов и Анастасия Скопцова—Кирилл Алешин на шестом и седьмом местах соответственно. «Думали, будет тяжело стартовать на двух стартах подряд, но в "Мегаспорте" выступать легче. Мы как будто раскатались, оживились и постарались показать все свои эмоции»,— прокомментировала Виктория Синицина прокат. «Когда тебя поддерживают через всю программу, не думаешь об усталости, просто кайфуешь, получая огромное удовольствие,— добавил ее партнер.— Конечно, это далеко не потолок. Мы прикладываем все усилия, чтобы не только удержать свои позиции, но и подняться еще выше».

Вера Мухина