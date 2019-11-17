Корбин намерен провести референдум по «Брекситу» в случае победы лейбористов на выборах

Лидер британской Лейбористской партии Джереми Корбин в случае ее победы на выборах в декабре намерен провести референдум. Свою личную позицию по «Брекситу» лидер лейбористов озвучивать не стал, отметив, впрочем, что хочет «тесных отношений с ЕС в будущем».

«Мы предоставим этот выбор британским подданным, и они примут это решение... За три месяца мы согласуем реальный и осмысленный вариант выхода и вынесем его на голосование вместе с вариантом "остаться"», сказал господин Корбин в эфире телеканала BBC (цитата по ТАСС).

Досрочные парламентские выборы пройдут в Великобритании 12 декабря. Борис Джонсон надеется получить большинство в парламенте, чтобы протолкнуть последнюю сделку по «Брекситу», которую он заключил с ЕС в октябре.

Напомним, Борис Джонсон попросил нижнюю палату парламента поддержать проведение досрочных всеобщих выборов. Его инициативу одобрила Палата общин, и в частности Джереми Корбин. 31 октября закон о досрочных выборах подписала королева Елизавета II.

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