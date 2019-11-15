Автопарк электромобилей в России вырос до 4,6 тыс. штук

На 1 июля 2019 года автопарк электромобилей в России насчитывает 4,6 тыс. шт., сообщает агентство «Автостат».

Около 80% электромобилей представлены хэтчбеком Nissan Leaf (3,7 тыс. шт.). Второе место по популярности занимают модели Tesla (350 шт.) и хэтчбек Mitsubishi i-MiEV (308 шт.).

Электромобили в России занимают менее 0,01% от всех легковых автомобилей в стране. Напомним, в январе 2019 года в России было зарегистрировано 51,8 млн транспортных средств, а электромобилей в начале года было 3,6 тыс. шт.