Disney+ зашел с космическим вестерном

Спин-офф «Звездных войн» стартовал на новом сервисе Disney+.

Сериал «Мандалорец» рассказывает историю наемного убийцы с окраин галактики. Стриминговый сервис от компании Disney начал работать 12 ноября. «Мандалорец» — его первый флагманский проект. Бюджет сериала составил $120 млн за сезон, это больше, чем у «Игры престолов». Пока космический вестерн наряду с классическими диснеевскими мультфильмами на сайте могут смотреть только жители США, Нидерландов и Канады. За первые сутки на Disney+ подписались более 10 млн человек. Готов ли новый сервис стать лидером рынка стриминга? И какую роль в этом может сыграть «Мандалорец»? Разбирались Сергей Соболев и Ольга Сергиенко.

С первых минут зритель сериала «Мандалорец» погружается в уже известную атмосферу культового фильма «Звездные войны». Действие в сериале разворачивается после событий шестого эпизода «Возвращения джедая», краха Галактической империи. Наемник-одиночка с планеты Мандалор в самой далекой галактической глуши пытается выжить среди отбросов общества, пьет в барах и принимает заказы на убийства, хотя когда-то был частью великой расы благородных воинов.

Именно так начинается флагманский проект нового стримингового сервиса Disney+, который запустился 12 ноября в США, Канаде и Нидерландах. Главную роль мандалорца исполнил Педро Паскаль, правда, его игру оценить сложно — персонаж постоянно находится в шлеме, как и его предшественник-наемник Боба Фетт из трилогии «Звездных войн». В новом сериале нет жестокости и излишней брутальности, это проект для семейной аудитории, отметил кинокритик Егор Москвитин. Он уже успел посмотреть первый эпизод «Мандалорца»: «Сериал производит странное впечатление, потому что все трейлеры готовили нас к истории, которая не очень совместима с репертуаром Disney+. Этот сервис рассчитан, в первую очередь, на семейный контент, на подростков. Сериал, который казался мрачным вестерном в космосе про охотника за головами, в итоге получился действительно подростковым.

Это история, в которой и красота, и дорогой продакшн, и захватывающие сюжеты.

Быть таким хардкорным фанатом “Звездных войн” для того, чтобы насладиться этим сериалом, необязательно. Есть ощущение, что сериал, на самом деле, к концу года в наших рейтингах потеряется на фоне “Ведьмака” и “Темных начал” — самых главных конкурентов».

Помимо «Мандалорца» в каталоге нового сервиса есть классические диснеевские мультфильмы, но теперь с дисклеймерами. Например, перед просмотром «Леди и Бродяги», «Дамбо» или «Котов-аристократов» Disney предупреждает, что ленты созданы давно и там могут встречаться проявления расовой нетерпимости. А в мультсериале «Симпсоны» стриминговый сервис решил не размещать серию с Майклом Джексоном.

Киновед Давид Шнейдеров считает, что таким образом Disney решил подстраховать свою репутацию: «Современные тенденции по поводу политкорректности доходят уже до маразма. То, что Disney выложил свои старые мультфильмы и предварил их некими вступительными словами — он сделал некий реверанс в пользу толерантных организаций.

Компания Disney просто попыталась подстелить соломки.

Учитывая безумие, которое творится в мире, сервис правильно сделал, что снабдил мультфильмы дисклеймером. Молодец, что не вырезал, не пошел на поводу, а оставил в первозданном виде».

Однако работу самого стримингового сервиса оценили низко. Некоторые пользователи жаловались на сбои. Как объяснил сам Disney+, сайт просто не справился с потоком желающих. А их было много — за сутки приложение онлайн-кинотеатра скачали более 3 млн раз. Для сравнения Netflix за то же время загрузили почти в четыре раза меньше пользователей. Кстати, в социальных сетях ему уже предрекли быструю смерть в конкуренции с Disney+. На руку последнему сыграет и относительно недорогая подписка — $6 в месяц, когда у Netflix — $13, отметил кинообозреватель «Газеты.ру» Павел Воронков: «Кроме “Мандалорца”, на старте у Disney+ есть еще сериал “Классный мюзикл”. “Мандалорец” — в целом проект хороший, но поскольку рынок стриминговых сервисов развивается уже очень давно – Netflix, Amazon Prime Video сильно впереди, Apple TV+ только запустился, — затея Disney+ выглядит немного самоубийственной. По ценовой политике он находится где-то в середине, тот же Apple TV+ – самый дешевый».

Несмотря на то, что «Мандалорец» от Disney стал самой ожидаемой новинкой, некоторые киноэксперты отмечают, что о космическом наемнике забудут, как только выйдет сериал «Ведьмак» по саге Анджея Сапковского. Netflix выпустит его в декабре.

Пока Disney+ не собирается в Россию. В нескольких европейских странах компания планирует запустить стриминговый сервис в конце марта следующего года.