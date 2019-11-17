В Екатеринбурге начнет работать новое СМИ Bombus

Новое СМИ, которое в Екатеринбурге запускает бывшая команда «Русского репортера», будет работать под юрлицом ООО «Бомбус медиа холдинг». Как следует из данных Kartoteka.ru, юрлицо с уставным капиталом 100 тыс. руб. было зарегистрировано 23 сентября этого года. Называться СМИ будет Bombus, что в переводе с латинского означает «шмель», пояснили представители редакции.

Руководителем и владельцем ООО указан Андрей Николаев. Ранее он был совладельцем шести компаний, все ликвидированы. Среди них есть медиа активы: московские ООО «Медиа-группа "Пресс-атташе"» (новостной портал, работал до 2007 года) и «Телекомпания ВИП-ТВ».

В 2007 году портал «Пресс-атташе» был замешан в скандале, когда на сайте появилось интервью на тот момент главы Счетной палаты Сергея Степашина, в котором он связывал череду арестов аудиторов в его ведомстве с «давлением» на него спецслужб. Интервью вышло со ссылкой на газету «Собеседник», где посчитали, что его украли до печати, но позже признались, что разослали партнерам черновой вариант интервью «из-за технического сбоя». Материал с сайта был удален.

Напомним, Bombus должен начать работать на следующей неделе. Его создал бывший заместитель главного редактора журнала «Русский репортер», известный журналист и писатель Дмитрий Соколов-Митрич. По его словам, редакция, в которую набрали местных журналистов, уйдет от традиционного формата новостных лент и будет делать упор на спецрепортажи, истории и журналистские исследования. В проект инвестировали несколько российских бизнесменов, их имена не раскрываются. Окупить вложения планируется за 5-7 лет. Шеф-редактором уральской редакции Bombus стал Юрий Дорохов, главный редактор СМИ — Дмитрий Соколов-Митрич.

Подробнее о работе новой редакции, читайте в материале «Бывшая команда «Русского репортера» откроет СМИ на Урале»

Татьяна Дрогаева