Бывшая команда «Русского репортера» откроет СМИ на Урале

В ноябре в Екатеринбурге откроется новое СМИ. Его создал основатель журнала «Русский репортер», известный журналист и писатель Дмитрий Соколов-Митрич. По его словам, редакция, в которую набрали местных журналистов, уйдет от традиционного формата новостных лент и будет делать упор на спецрепортажи и журналистские исследования. В проект инвестировали несколько российских бизнесменов. Окупить вложения планируется за 5-7 лет.

Как рассказал “Ъ-Урал” Дмитрий Соколов-Митрич, новое СМИ будет иметь общественно-политический формат с упором на глубокую проработку новостей, спецрепортажи и журналистские исследования, а также «формирование культуры оптимизма» у человека. «Все это мы будем отрабатывать в максимально мультимедийном формате, но по принципу “смешивать, но не взбалтывать”. Я не верю в лонгриды-карусели, где слабое содержание текстов, фотографий и видео пытаются компенсировать ложной синергией. Все самые мощные публикации последних лет, которые я знаю — это либо очень хорошие тексты, либо очень хорошие фотоистории, либо очень хорошие видеоформаты. Все это будет представлено в нашем СМИ. Возможно, поначалу будет перекос в сторону текстов и фото, но постепенно пропорции будем выравнивать»,— пообещал господин Соколов-Митрич.

Он добавил, что задача его СМИ предложить аудитории альтернативу «диктатуре бесконечных лент, наполненных короткими сообщениями». Редакция принципиально откажется «от медийного шума даже в ущерб сиюминутному трафику» — в пользу ясности и смыслов.

Шеф-редактором екатеринбургской редакции станет Юрий Дорохов, который работал в холдинге «Эксперт», куда входит «Русский репортер». Консультант проекта — главный редактор «Русского репортера» Виталий Лейбин, куратор фото - и видеонаправления — Андрей Поликанов, который сейчас возглавляет фотослужбу на портале «Такие дела». Дмитрий Соколов-Митрич будет главным редактором. Он обещает с ноября половину своего рабочего времени проводить в Екатеринбурге. Название нового медиа обещают раскрыть 18 ноября.

Екатеринбург был выбран местом для открытия редакции, как самый «суверенный город за пределами МКАД, яркий, самобытный, с независимым характером».

В редакцию уже набрали местных журналистов, которые будут отрабатывать уральскую тематику, СМИ также будет освещать важные федеральные и мировые новости. Позже планируется открыть корпункт в Москве, а в перспективе будет создана корсеть по стране и за ее пределами. «Наша цель — создать такое СМИ, откуда житель Большого Урала сможет узнать, чем живет его регион, его страна и весь мир. Только что, например, наш корреспондент вернулся с очень интересным репортажем из Демократической республики Конго»,— отметил господин Соколов-Митрич.

По его словам, новое медиа будет рассчитано на людей, которым «многое не нравится в стране», но они не верят в «магию революций и делают ставку на мягкую социальную силу». «По соцопросам 61% жителей России считает, что, будучи патриотом можно и даже нужно критиковать власти своей страны. Эту огромную аудиторию большинство российских СМИ игнорируют — в результате между условной “Медузой” и условным РИА “Новости” мы имеем пустоту. Именно в эту середину наше СМИ и целится. Мы будем стараться находить то, что объединяет людей из самых разных общественных и политических лагерей, искать не только точки конфликта, но и точки соприкосновения, давать третий, неангажированный взгляд на дискуссионные проблемы»,— пояснил он.

Инвесторами выступает группа крупных и средних российских бизнесменов, их имена не раскрываются, уточняется, что все они из реального сектора экономики. «Кажется, за последние десять лет это первый случай крупных инвестиций отечественного бизнеса в новое общественно-политическое СМИ»,— рассказал господин Соколов-Митрич.

Инвестиции в проект не разглашаются, они «не запредельны, но достаточны для того, чтобы вывести проект на устойчивую орбиту». На точку безубыточности новое СМИ планирует выйти через полтора-два года. Срок окупаемости инвестиций ориентировочно оценивается в пять-семь лет.

Помимо традиционной рекламы, новое СМИ планирует зарабатывать на ивентике — организации мероприятий под эгидой издания, включая конференции, семинары, образовательные проекты. Также будут использоваться нативный и контрибьюторский форматы рекламы.

Татьяна Дрогаева