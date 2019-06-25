Bloomberg: США могут выйти из договора с Японией о гарантиях безопасности

Президент США Дональд Трамп обдумывает возможность выхода из заключенного с Японией Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, господин Трамп жаловался своими соратникам, что договор несправедлив по отношению к США. В частности, в договоренности прописано, что если Япония когда-либо подвергнется нападению, то США окажут ей помощь, однако договор «не обязывает японские вооруженные силы прийти на защиту Америки».

Bloomberg утверждает, что недовольство Дональда Трампа также вызывают попытки японских властей передислоцировать авиабазу морской пехоты США Футэмма из одного района в другой. Президент США расценивает это как «захват земель» и хочет потребовать от Токио финансовой компенсации за перенос базы.

Как пишет Bloomberg, выход США из договора «поставил бы под угрозу послевоенный альянс, который помог гарантировать безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе», заложив основу для его экономического роста. Кроме того, отказ от договора может привести к новой гонке ядерных вооружений, так как «Японии нужно будет найти другой способ защитить себя от угроз со стороны Китая и Северной Кореи», отмечает агентство.

При этом собеседники Bloomberg уточняют, что господин Трамп пока не предпринял никаких шагов для выхода из договора, а в администрации США такой шаг считают маловероятным. В Белом доме США отказались прокомментировать информацию о судьбе американо-японского договора.

Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией был подписан 19 января 1960 года. В рамках договора с согласия правительства Японии было одобрено пребывание иностранных баз, вооруженных сил и наличие военных на японской территории.

Напомним, Дональд Трамп посетит саммит «двадцатки», запланированный на 28–29 июня в Осаке. На полях саммита президент США встретится, в частности, с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Как ожидается, они обсудят денуклеаризацию КНДР.

О подготовке к саммиту читайте в публикации “Ъ” «Лидеры G20 решат, что делать с будущим».