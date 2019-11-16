СКР: смерть Никиты Исаева не носит криминальный характер

Следственный комитет России (СКР) начал проверку по факту смерти политика и директора Института актуальной экономики Никиты Исаева. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер, рассказала «РИА Новости» старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР Елена Марковская.

Никита Исаев умер на 42-ом году жизни в ночь на 16 ноября. По данным Telegram-канала Mash, Никита Исаев, возвращавшийся в Москву из рабочей поездки в Тамбов, почувствовал себя плохо. Ему вызвали скорую, но прибывшие на станцию Узуново (170 км от Москвы) врачи констатировали смерть от остановки сердца. Тело доставили на Павелецкий вокзал.

В 2006–2007 годах Никита Исаев работал в правительстве Ивановской области, занимался развитием инвестиционного потенциала региона. В начале 2008-го по предложению Василия Якеменко перешел на статс-секретаря — замглавы Государственного комитета по делам молодежи (позже — Федеральное агентство по делам молодежи, Росмолодежь). В том же году стал помощником министра регионального развития России Дмитрия Козака. В министерстве дослужился до директора департамента специальных программ и проектов территориального развития. В 2011 году Никита Исаев оставил госслужбу, перейдя в бизнес.

В 2015 году он основал и возглавил Институт актуальной экономики, тогда же стал председателем президиума политического совета партии «Родина». В марте 2016 года Никита Исаев зарегистрировался на праймериз «Единой России» по Центральному административному округу в Москве, однако позже регистрация была отменена. В 2017 году Никита Исаев возглавил общественно-политическое движение «Новая Россия».