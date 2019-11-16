Умер политик Никита Исаев

Политик, директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер на 42-ом году жизни, сообщила его помощница Алина Жестовская в Facebook. По ее словам, политик скончался в ночь на субботу, 16 ноября.

По данным Telegram-канала Mash, Никита Исаев, возвращавшийся в Москву из рабочей поездки в Тамбов, почувствовал себя плохо. Ему вызвали скорую, но прибывшие на станцию Узуново врачи констатировали смерть от остановки сердца. Его тело доставили на Павелецкий вокзал.

В 2006–2007 годах Никита Исаев работал в правительстве Ивановской области, занимался развитием инвестиционного потенциала региона. В начале 2008-го по предложению Василия Якеменко перешел на статс-секретаря — замглавы Государственного комитета по делам молодежи (позже — Федеральное агентство по делам молодежи, Росмолодежь). В том же году стал помощником министра регионального развития России Дмитрия Козака. В министерстве дослужился до директора департамента специальных программ и проектов территориального развития. В 2011 году Никита Исаев оставил госслужбу, перейдя в бизнес.

В 2015 году он основал и возглавил Институт актуальной экономики, тогда же стал председателем президиума политического совета партии «Родина». В марте 2016 года Никита Исаев зарегистрировался на праймериз «Единой России» по Центральному административному округу в Москве, однако позже регистрация была отменена. В 2017 году Никита Исаев возглавил общественно-политическое движение «Новая Россия».