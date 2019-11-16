Ирак закрыл пограничный переход на границе с Ираном

Власти Ирака распорядились закрыть пограничный переход «Шаламче» на границе с Ираном по требованию Тегерана, рассказал Reuters источник в правоохранительных органах Ирака и иранский дипломат. Источник в иракских спецслужбах заявил, что Тегеран потребовал закрытия «Шаламче» из-за продолжающихся в обеих странах протестов.

Протесты в Ираке начались в начале октября. Участники демонстраций упрекают власти в массовой коррупции, низком уровне жизни и тяжелом экономическом положении. Волнения охватили в основном Багдад и южные районы страны. За полтора месяца протестов в ходе столкновений погибло более 300 человек.

В Иране акции протеста начались несколько дней назад. Поводом к их проведению стало решение властей страны о повышении цен на бензин.

О том, как на ситуацию в Иране влияют протесты в Ираке,— в материале “Ъ”.