Мединский: СМИ нужно вернуться к классическим стандартам журналистики

Министр культуры России Владимир Мединский считает, что журналистам следует вернуться к классическим стандартам подачи информации. Об этом он заявил на деловом завтраке в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума.

«Редко встретишь редактора, который сейчас живет стандартами классической журналистики — профессиональной, аналитической, требующей специальных знаний при написании тех или иных материалов. Редко встретишь журналистов, которые измеряют эффективность качеством материалов, а не количеством кликов»,— цитирует господина Мединского ТАСС.

Также глава Минкульта вспомнил о своей беседе с одним из ведущих российских журналистов. «(Он. — “Ъ”) с горечью сказал, что экономически бессмысленно заниматься такой журналистикой, потому что ни одна правдивая новость никогда не соберет столько рекламных денег как фейковая»,— сказал господин Мединский.

«Это очень трагическая история. Журналист выполняет колоссальную социальную функцию, не только рассказывает, но и ищет причины случившемуся. Я являюсь консервативным сторонником классической журналистики. Без этой настоящей профессии гораздо менее интересно жить — как без зеркала»,— резюмировал он.