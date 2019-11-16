В России упал спрос на сигареты

За десять месяцев 2019 года продажи сигарет в России снизились на 5%, сообщает RT со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД». По подсчетам платформы «Такском», проанализировавшей более 17 млрд кассовых чеков, популярность сигарет в РФ снизилась на 7%.

При этом россияне стали чаще покупать стики для систем нагревания табака. Их продажи, по данным «Такском», с января по октябрь выросли в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

В этом году средняя цена пачки сигарет составила 115 руб., стиков для систем нагревания табака — 135 руб., уточняет «Платформа ОФД».

По информации аналитической компании DSM Group, в аптеках снижается спрос на препараты для борьбы с никотиновой зависимостью. С начала 2019 года было продано 3,1 млн таких лекарств. Это почти на 200 тыс. упаковок меньше, чем в 2018-м (3,3 млн).

В этом году в России впервые за последние пять лет резко выросла доля контрафактных сигарет. В первом квартале 2019-го на них пришлось 1,9% от всего табачного рынка страны, тогда как годом ранее показатель не превышал 0,6%. К росту подделок и нелегального рынка привело постоянное увеличение ставок акциза и, соответственно, разницы в цене с легальными сигаретами, считают производители.

Подробности — в публикации “Ъ” «Курильщиков окутывает дым».