Nissan отзовет более 450 тыс. автомобилей из-за проблем с тормозной жидкостью

Nissan планирует отозвать более 450 тыс. автомобилей по всему миру из-за проблем с утечкой тормозной жидкости, сообщает AP. Представители компании уточнили, что антиблокировочный насос тормозного привода может протекать на печатную плату, вызывая электрические замыкания и возгорания.

Отзыву подлежат кроссоверы Murano 2015-2018 годов выпуска и седаны Maxima 2016-2018 годов выпуска, а также внедорожники Infiniti QX60 и Nissan Pathfinder 2017-2019 годов. Nissan третий раз отзывает машины по этой причине, и компания продолжает расширять количество затронутых моделей. Во время прошлых отзывных кампаний были заменены только некоторые насосы, теперь же дилеры планируют поменять их на всех отозванных автомобилях.

В сентябре решение о масштабном отзыве автомобилей приняла Ford Motor C. Под отзыв попали почти 340 тыс. автомобилей Explorer в странах Северной Америки.

В январе Ford объявил масштабную реорганизацию бизнеса в Европе, которая коснется и России, а в марте американский концерн и «Соллерс» сообщили об изменениях структуры СП Ford Sollers и уходе Ford из легкового сегмента в РФ. Этот сегмент в компании сочли убыточным. Компания сохранит производство модели Transit на базе завода в Елабуге (Татарстан) — «Соллерс» будет развивать ее в рамках специнвестконтракта (дает налоговые льготы в обмен на инвестиции), куда также вошли модели УАЗ. Остальные два завода компании планируется продать.

О том, почему автоконцерн не смог удержать позиции в России — в материале “Ъ”.