Ford отзывает более 300 тысяч автомобилей Explorer из-за острых рам сидений

Ford Motor Co приняла решение отозвать почти 340 тыс. автомобилей Explorer в странах Северной Америки. «Отозванные автомобили оборудованы сидениями с электроприводом, и рамы сидений могут иметь острые края»,— сообщила компания. Вследствие этого клиенты могут пораниться — компании известно о 31 подобном случае.

В США отзываются 312 тыс. автомобилей, в Канаде — 23,4 тыс., в Мексике — свыше 3 тыс. Машины были изготовлены на заводе в Чикаго в период с 13 февраля 2016 года по 25 октября 2017 года.

Напомним, в январе Ford объявил масштабную реорганизацию бизнеса в Европе, которая коснется и России, а в марте американский концерн и «Соллерс» сообщили об изменениях структуры СП Ford Sollers и уходе Ford из легкового сегмента в РФ. Этот сегмент в компании сочли убыточным. Компания сохранит производство модели Transit на базе завода в Елабуге (Татарстан) — «Соллерс» будет развивать ее в рамках специнвестконтракта (дает налоговые льготы в обмен на инвестиции), куда также вошли модели УАЗ. Остальные два завода компании планируется продать.

О том, что помешало автоконцерну удержать позиции в России, — в публикации “Ъ” «Почему пал Ford Ross».